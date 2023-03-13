به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حُریت، با آغاز رسمی روند انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۲۰۲۳ ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و نامزد اصلی جریان حاکم، به‌شدت به انتقاد از جریان‌های مخالف و رقیب اصلی انتخاباتی‌اش پرداخت.

وی که در نشست استانی رؤسای حزب حاکم عدالت و توسعه صحبت می‌کرد گفت: ما سخت‌تر کار خواهیم کرد و بیشتر تلاش می‌کنیم تا فاجعه زمین‌لرزه را به فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم و تبیین دستاوردهای خود تبدیل کنیم.

اردوغان همچنین افزود: برنامه (ائتلاف) مخالفان چیست؟ جاه‌طلبی سیاسی تنها برنامه‌شان است؛ تقسیم پُست‌ها و جایگاه‌ها، برنامه برای غارت کشور، برهم‌زدن وحدت و همبستگی ملی ما.

به گفته اردوغان «ائتلاف مخالفان، تلاشی برای برگشت ترکیه قدیم است؛ زمانی که هزینه‌های سنگین بر کشور و مردم تحمیل می‌شد.»

انتخابات هم‌زمان ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه روز ۱۴ مه ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد. آغاز رسمی روند ۲ ماهه انتخابات ترکیه از ۳ روز پیش آغاز شده است.

تاکنون اردوغان به عنوان نامزدی اصلی «ائتلاف خلق» متشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب جنبش ملی، و حزب اتحاد بزرگ و «کمال قلیچدار اوغلو» به عنوان نامزد نهایی احزاب مخالف (متشکل از ۶ حزب) و رقیب اردوغان، به صورت رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده‌اند.