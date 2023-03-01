به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش به تحریم‌های یکجانبه علیه روسیه یا هر کشور دیگری نخواهد پیوست و همچنین در برابر فشارهای وارده در این خصوص نیز تسلیم نمی‌شود.

وزیر خارجه ترکیه در این باره ادامه داد که آنکارا از تحریم‌هایی که به صورت یکجانبه و بدون حمایت سازمان ملل علیه کشورهای مختلف اعمال می‌شود، حمایت نمی‌کند و تسلیم فشارهای خارجی هم در این زمینه نمی‌شود.

«مولود چاووش اوغلو» در پاسخ به این سوال که آنکارا تا چه زمانی در برابر این تحریم‌ها و فشارهای مرتبط ایستادگی خواهد کرد؛ تأکید کرد: ما نیازی به مقاومت نداریم. ما به عنوان یک کشور مستقل تصمیمات خود را می‌گیریم. ما به هیچ تحریم یکجانبه ای نمی‌پیوندیم، ما فقط از تحریم‌هایی حمایت می‌کنیم که با حمایت سازمان ملل اعمال شده اند.

وی در ادامه اضافه کرد: بنابراین این موضوع فقط مربوط به روسیه نیست. ما از تحریم‌ها علیه ایران یا هر کشور دیگری هم حمایت نمی‌کنیم. ما خودمان تصمیم می‌گیریم.

گفتنی است که محور غربی- عبری به بهانه‌هایی مختلفی از قبیل برنامه‌های دفاعی ایران، مدت هاست تهران را هدف تحریم‌های خود قرار داده است؛ محدودیت‌هایی که بسیاری از کشورها به دلیل یکجانبه بودن، از آنها حمایت نمی‌کنند.