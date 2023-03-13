رفع مخاطرات احتمالی چهارشنبه آخر در منطقه ۸ تهران

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شناسایی نقاط حساس و حادثه خیز سطح منطقه ۸ تهران و آماده‌باش کامل این منطقه در چهارشنبه پایانی سال خبر داد و گفت: با توجه به تجارب سال‌های قبل و شناسایی نقاط حساس و حادثه خیز از قبیل میدان نبوت، میدان ۹۲، میدان تسلیحات، فلکه اول تهرانپارس، خیابان شهید مدنی و … امسال کلیه نیروهای شهرداری منطقه ۸، شهرداران نواحی و معاونت‌های ترافیک و خدمات شهری در کنار دستگاه‌های تخصصی علی الخصوص آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی، بسیج، راهور، مرکز بهداشت، هلال احمر، مترو، آب برق گاز و… خواهند بود.

شهردار منطقه ۸ تهران با اشاره به اقدامات و تمهیدات صورت گرفته افزود: ارسال اکیپ‌های عملیاتی در آدرس‌ های ذکر شده، تجهیز کلیه ماشین آلات امدادی و ادوات موتوری نواحی به خاموش کننده دستی مناسب آموزش نحوه استفاده به عوامل شهرداری بخشی از اقدامات انجام شده است.

وی با اعلام خبر آماده باش کلیه ادوات و ماشین آلات ۱۳۷ شهربان و سایر واحدها ادامه داد: پیش از عصر روز سه شنبه نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ نسبت به جمع‌آوری مخازن، دپوهای زباله حجیم و تیر و کانکس‌های بازیافت اقدام خواهند کرد و مقرر است نمایندگان سازمان‌ها در تاریخ ۲۳ اسفند در محل سالن فرماندهی مدیریت بحران فدک حضور یابند و با نیروهای مستقر خود در نقاط حساس و حادثه خیز از طریق بیسیم یا ارتباط تلفنی هماهنگ شوند تا چهارشنبه کم خطری را در منطقه ۸ تهران سپری کنیم.