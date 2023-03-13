به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به بارش در برخی استان‌های غرب و جنوب غرب هشدار داد.

بر اساس این هشدار دوشنبه «رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و کولاک برف» استان‌های «خوزستان، جنوب ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، غرب چهارمحال و بختیاری، شمال بوشهر، جنوب لرستان» را فرا می‌گیرد.

این شرایط اثرات مخاطره آمیزی همچون «لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، در نواحی کوهستانی کولاک برف، خسارت به صنعت کشاورزی» در پی دارد.

توصیه می‌شود در زمان فعالیت سامانه از سفرهای برون شهری و فعالیت‌های کوه‌نوردی اجتناب شود، همچنین از هر گونه عملیات کشاورزی در زمان بارندگی شامل کود سرک، سم پاشی و غیره خودداری شود.

«عدم تردد ماشین آلات کشاورزی بر روی مزارع و انتقال نهاده‌های کشاورزی به مکان مسقف، خودداری از چرای دام و عدم تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، جلوگیری از ورود رواناب (آب گل آلود) به استخرهای پرورش ماهی و دامداری‌ها، محافظت از محصولات کشاورزی در برابر تگرگ بویژه کشت‌های زیر پلاستیک، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها در نواحی سردسیر آمادگی برای برف روبی توسط دستگاه‌های مربوطه» از دیگر توصیه‌های سازمان برای مواجهه مناسب با شرایط پیش رو است.

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