آمریکا شکار شدن زیرسطحی ارتش خود را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز ، یک مقام آمریکایی، وقوع حادثه برای یکی از زیرسطحی‌های خودران ارتش تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا را تأیید کرد و مدعی ایجاد نقص فنی در آن شد.

این مقام آمریکایی در تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن حادثه اخیر ادعا کرد این زیرسطحی از مدل‌های قدیمی است و تجهیزات سری «سونار» هم بر آن نصب نبوده است.

درهمین حال ، سخنگوی فرماندهی مرکزی تروریست‌های آمریکایی در منطقه (سنتکام) نیز در گفتگو با شبکه الجزیره، ادعاهای جدیدی درباره شکار شناور زیرسطحی آمریکا توسط ایران بر زبان آورد.

وی ضمن تائید از دست دادن یکی از شناورهای زیر سطحی ارتش این کشور در آب‌های منطقه‌ای، در ادعای مضحک و به منظور کم اهمیت جلوه دادن اقدام مهم نیروی دریایی سپاه کشورمان، اظهار داشت که این شناور روز گذشته، در جریان یک ماموریت دچار نقض فنی شده و از کار افتاده است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون‌سرنشین ارتش تروریست آمریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز به دام انداختند.

این زیرسطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیرسطحی در دنیا برخوردار بوده، که سال 2025 میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.

موفقیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در به دام انداختن این زیرسطحی پیشرفته آمریکایی، بازتابی گسترده در رسانه های جهان داشت.





