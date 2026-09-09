مداحان جلسات ترحیم باید نقش فرهنگی خود را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی سه‌شنبه شب در جمع مداحان جلسات ترحیم استان قزوین اظهار کرد: فعالیت در مجالس اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه جلسات ترحیم را نباید کاری ساده و کم‌اهمیت تلقی کرد، چرا که همین مجالس می‌توانند آثار فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشند.

وی افزود: برگزاری یک مجلس و اداره آن نیازمند مجموعه‌ای از توانمندی‌ها از جمله هنر، مدیریت، خلاقیت، وقت‌شناسی، شناخت فضا، توجه به صدا و آهنگ و توانایی ارتباط با مخاطب است و نمی‌توان این فعالیت را صرفاً به خواندن و اداره یک جلسه محدود کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه مداحان باید کار خود را جدی بگیرند، ادامه داد: جدی گرفتن این عرصه به معنای تلاش برای یادگیری، افزایش توانمندی و مراقبت از این جریان است و هر اندازه فعالان این حوزه نسبت به مسئولیت خود آگاه‌تر باشند، ظرفیت اثرگذاری آنها نیز افزایش خواهد یافت.

حقانی بر ضرورت صیانت از چارچوب‌های فرهنگی و دینی در فعالیت‌های مداحی تأکید کرد و گفت: حفظ خطوط قرمز و معیارهای مشخص در این عرصه اهمیت زیادی دارد و خود جامعه مداحان باید نسبت به مراقبت از این فضا و جلوگیری از آسیب‌هایی که می‌تواند به آن وارد شود، احساس مسئولیت کند.

وی تصریح کرد: اگر مجموعه فعالان این حوزه نسبت به کار خود بی‌تفاوت باشند، به تدریج زمینه برای دشوار شدن فعالیت و کاهش اثرگذاری فراهم می‌شود؛ بنابراین لازم است مداحان ضمن تقویت مهارت‌های خود، نسبت به جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارند توجه جدی داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به ظرفیت بالای مجالس اهل‌بیت(ع) بیان کرد: گاهی تصور می‌کنیم فعالیت‌های کوچک، آثار کوچکی دارند، در حالی که یک مجلس محدود نیز می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ فرهنگی و تربیتی باشد.

حقانی خاطرنشان کرد: مجالس ترحیم و فعالیت مداحان در این مجالس، از ظرفیت‌های مهم برای ارتباط با مردم و انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی برخوردار است و باید این ظرفیت را به درستی شناخت و برای ارتقای کیفیت آن برنامه‌ریزی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی مداحان افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد زمینه برای یادگیری و تبادل تجربه میان فعالان این عرصه می‌تواند به ارتقای سطح فعالیت‌ها کمک کند و موجب شود مداحان با شناخت و آمادگی بیشتری در مجالس حضور پیدا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان گفت: خادمی و فعالیت در دستگاه اهل‌بیت(ع) یک فرصت ارزشمند است و باید این فرصت را جدی گرفت؛ چرا که فعالیت‌های فرهنگی زمانی می‌توانند اثرگذاری ماندگار داشته باشند که با شناخت، مهارت، مسئولیت‌پذیری و مراقبت همراه شوند.