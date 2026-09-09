کیانوش احسانیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار و اطفای کامل آتشسوزی در پناهگاه حیاتوحش قراویز خبر داد و اظهار کرد: این حریق از ساعت ۱۸:۵۰ آغاز شد و با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و نیروهای پاسگاه محیطبانی قراویز حدود ساعت ۲۱ بهطور کامل مهار و اطفا شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع آتشسوزی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب و نیروهای پاسگاه محیطبانی قراویز در محل حضور یافتند و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب گفت: نیروهای محیط زیست با تلاش مستمر خود توانستند آتش را کنترل کرده و حدود ساعت ۲۱ عملیات اطفای حریق را به پایان برسانند.
احسانیپور ضمن قدردانی از حضور و تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست و محیطبانان پاسگاه محیطبانی قراویز، از همکاری جوامع محلی در جریان این عملیات نیز تقدیر کرد.
وی بهطور ویژه از عابد محمدی، دهیار روستای گلمکبود، به دلیل حضور و مشارکت فعال و مستمر در تمامی آتشسوزیهای پناهگاه حیاتوحش قراویز تشکر کرد و گفت: همراهی مردم و مسئولان محلی نقش مهمی در مهار بهموقع حریق و حفاظت از عرصههای طبیعی و زیستگاههای حیاتوحش دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب خاطرنشان کرد: حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست و جلوگیری از گسترش آتشسوزیها بدون همکاری و مشارکت همگانی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: مشارکت جوامع محلی در کنار نیروهای محیط زیست میتواند به کاهش خسارات ناشی از حریق کمک کرده و نقش مؤثری در صیانت از سرمایههای طبیعی و زیستگاههای حیاتوحش منطقه داشته باشد.
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