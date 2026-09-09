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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۱

آتش‌سوزی پناهگاه حیات‌وحش قراویز مهار شد

آتش‌سوزی پناهگاه حیات‌وحش قراویز مهار شد

کرمانشاه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل‌ذهاب از مهار کامل آتش‌سوزی پناهگاه حیات‌وحش قراویز پس از حدود دو ساعت تلاش نیروهای محیط زیست خبر داد.

کیانوش احسانی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار و اطفای کامل آتش‌سوزی در پناهگاه حیات‌وحش قراویز خبر داد و اظهار کرد: این حریق از ساعت ۱۸:۵۰ آغاز شد و با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و نیروهای پاسگاه محیط‌بانی قراویز حدود ساعت ۲۱ به‌طور کامل مهار و اطفا شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع آتش‌سوزی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب و نیروهای پاسگاه محیط‌بانی قراویز در محل حضور یافتند و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: نیروهای محیط زیست با تلاش مستمر خود توانستند آتش را کنترل کرده و حدود ساعت ۲۱ عملیات اطفای حریق را به پایان برسانند.

احسانی‌پور ضمن قدردانی از حضور و تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی قراویز، از همکاری جوامع محلی در جریان این عملیات نیز تقدیر کرد.

وی به‌طور ویژه از عابد محمدی، دهیار روستای گلم‌کبود، به دلیل حضور و مشارکت فعال و مستمر در تمامی آتش‌سوزی‌های پناهگاه حیات‌وحش قراویز تشکر کرد و گفت: همراهی مردم و مسئولان محلی نقش مهمی در مهار به‌موقع حریق و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها بدون همکاری و مشارکت همگانی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: مشارکت جوامع محلی در کنار نیروهای محیط زیست می‌تواند به کاهش خسارات ناشی از حریق کمک کرده و نقش مؤثری در صیانت از سرمایه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش منطقه داشته باشد.

کد مطلب 6941946

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