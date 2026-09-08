اعزام تیم تحقیقاتی کره جنوبی به تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی با هدف ارزیابی شرایط امنیتی، تیمی را به منطقه خاورمیانه اعزام کرده است؛ اقدامی که با وجود تکذیب سئول درباره فشارهای آمریکا برای استقرار تجهیزات نظامی، با چالش‌های دیپلماتیک روبرو شده است.

سئول تاکید دارد که این ماموریت صرفاً جنبه تحقیقاتی دارد و برخلاف شایعات، هیچ ضرب‌الاجلی برای استقرار نیروها وجود ندارد.

در همین راستا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به روابط دیرینه و مبتنی بر احترام متقابل میان تهران و سئول، هشدار داد که در دوران دفاع ملت ایران از خود در برابر جنایات جنگی آمریکا، هرگونه همدستی عملیاتی در منطقه، مصداق حمایت از طرف متجاوز خواهد بود. وی تاکید کرد که هیچ کشور مسئولیت‌پذیری در برابر اخاذی‌های آمریکا برای مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه تسلیم نخواهد شد.