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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۱

اعزام تیم تحقیقاتی کره جنوبی به تنگه هرمز

اعزام تیم تحقیقاتی کره جنوبی به تنگه هرمز

وزارت دفاع کره جنوبی از اعزام یک تیم متخصص برای ارزیابی شرایط امنیتی و منطقه‌ای در منطقه تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی با هدف ارزیابی شرایط امنیتی، تیمی را به منطقه خاورمیانه اعزام کرده است؛ اقدامی که با وجود تکذیب سئول درباره فشارهای آمریکا برای استقرار تجهیزات نظامی، با چالش‌های دیپلماتیک روبرو شده است.

سئول تاکید دارد که این ماموریت صرفاً جنبه تحقیقاتی دارد و برخلاف شایعات، هیچ ضرب‌الاجلی برای استقرار نیروها وجود ندارد.

در همین راستا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به روابط دیرینه و مبتنی بر احترام متقابل میان تهران و سئول، هشدار داد که در دوران دفاع ملت ایران از خود در برابر جنایات جنگی آمریکا، هرگونه همدستی عملیاتی در منطقه، مصداق حمایت از طرف متجاوز خواهد بود. وی تاکید کرد که هیچ کشور مسئولیت‌پذیری در برابر اخاذی‌های آمریکا برای مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه تسلیم نخواهد شد.

کد مطلب 6941790

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    نظرات

    • US ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بزنید بیخ گوشش تا تحقیقات را ببره پایتختش
    • ایران همدل IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا

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