به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام‌عسگر کریمیان ظهر دوشنبه در اجلاسیه زنان شهید اردبیل در تالار ولایت اظهار کرد: برخلاف مکتب اسلام که به زن شرافت، عزت و ابهت داده، نظریه‌پردازان غربی در تلاش هستند تا به نوعی حرکتی ضد مبانی ارزشی، دینی و نظام خانواده ارائه کنند.

وی تصریح کرد: غرب برای انهدام تمدن اسلامی و دینی با سه عنصر خانواده، نظام آموزشی و الگوهای جامعه برنامه‌ریزی کرده تا بتواند پایه‌های نظام اسلامی ما را سست و بی‌ارزش کند.

پیشکسوت دوران دفاع مقدس زن را رکن اصلی خانواده و نظام مقدس تربیت عنوان کرد و گفت: آنها معتقدند برای متلاشی کردن جامعه باید در محور نظام خانواده، مادر و زن را بی‌مفهوم جلوه داده و اصالت آن را زیر سوال ببرند.

کریمیان افزود: آنها برای بر هم زدن نظام اجتماعی و خانواده به حرکت‌های پیچیده‌ای دست زدند تا ارزش و جایگاه زن را در جامعه و نظام خانواده مخدوش جلوه داده و به نوعی فساد و تباهی را در این مجموعه گسترش دهند.

وی به پنج مرحله نبرد استکبار جهانی با انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در جنگ سرد، جنگ نرم، جنگ نیمه سرد، جنگ ادراکی و شناختی دشمن نتوانسته به اهداف شوم خود دست پیدا کند و امروز در یک جنگ ترکیبی و هیبریدی سعی دارد تا انقلاب اسلامی را بدون بهره‌گیری از تانگ، گلوله و سایر ادوات جنگی مورد هجمه سنگین قرار دهد که غفلت برخی از مسئولان نیز رد پایی برای آنها باز کرده است.

کریمیان تلاش دشمن را برای ایجاد بحران هویتی و خطای محاسباتی یادآور شد و خاطرنشان کرد: آنها تلاش می‌کنند تا جای خوب و بد را تغییر داده و به جای معرفی الگویی نظیر فاطمه زهرا (س)، سلبریتی‌ها را الگوی زنان ما معرفی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در ایجاد بحران هویتی مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی سناریوهای غرب کاملاً مشخص و معلوم است و آنها تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت کشور ما را در ابعاد اعتقادی و فرهنگی مورد هجمه سنگین ببرند.

جانباز و ایثارگر دوران دفاع مقدس بیان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم، ایران اسلامی به عنوان ابرقدرت جهانی توانست با تکیه بر قدرت الهی کدخدای خودخوانده آمریکا را با سخت‌ترین هجمه و بمباران نظامی مورد یورش قرار دهد و قطعاً در این عرصه پیروز اصلی انقلاب اسلامی است.

کریمیان در ادامه اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند تا با تمرکز در سوءمدیریت‌ها و ضعف داخلی تهدیدهای خود را با استفاده از فضای مجازی عملی کند اما بهتر است زنان به عنوان محوری‌ترین رکن خانواده با یک هوشمندی و دقت در تولید محتوا و انتشار آن در فضای مجازی حرکتی مؤثر انجام داده تا دشمن را در اقدامات خود ناکام بگذارد.

وی تصریح کرد: در جریانات اخیر دشمن سعی کرد تا با حمله مستقیم به حجاب و عفاف زنان ما، آنها را وارد فضای حاشیه‌ای کند اما در این حرکت نیز دشمن ناکام مانده و نتوانسته به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

الگویی شایسته و برتر از حضرت زهرا (س) و زینب کبری نداریم

فرمانده سابق سپاه عاشورای آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۱ زن شهیده استان گفت: ریحانه نبی الگویی بی‌نظیر برای زنان ما هستند و قطعاً اتکا به دردانه خلقت می‌تواند راه سعادت را برای زنان ما بگشاید.

کریمیان تقدیم هفت هزار شهید زن را در دوران دفاع مقدس و پشتیبانی‌های بی‌نظیر زنان را در سنگر دفاع از اسلام و انقلاب یادآور شد و افزود: در اسلام جایگاه زنان یک جایگاه ارزشی است و در قرآن کریم نیز از زنان به عنوان مایه آرامش و سکون یاد شده است.

وی مقام مادران، همسران و فرزندان شهدا را مقامی ارزشمند در پاسداری از حقانیت اسلام عزیز توصیف کرد و ادامه داد: ما به وجود زنان در کنار صیانت از کیان خانواده و همچنین ارج‌گذاری به عزت و عظمت آنها از دیدگاه اسلام و قرآن غبطه می‌خوریم چرا که تاکید شده علاقه به همسر در ردیف علاقه و عشق به نماز توصیف و بیان می‌شود.

کریمیان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند برخی غربی‌ها و وابستگان داخلی آنها سعی می‌کنند زنان را در جایگاه و رتبه پایین‌تر و در حد نامتعارف جلوه دهند اما در مقایسه با نظریه اسلام، زنان ما با تکیه بر الگوی بی‌نظیر همچون حضرت زهرا (س) و همچنین زینب کبری می‌توانند پرچمدار عزت، افتخار و شرافت باشند.

وی اضافه کرد: ام ابیها در تربیت فرزندان و همچنین دفاع از حریم ولایت جایگاه بی‌نظیر دارد و حضرت زینب (س) نیز با شجاعت و شهامت تمام توانست پیام عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل کند.

کریمیان بیان کرد: مادران، دختران و همسران شهدا نیز امروز در چنین سنگری باید ادامه‌دهنده راه فرزندان، پدران و همسران خود باشند که در سخت‌ترین شرایط در دفاع از این نظام کوتاهی نکرده و جان در طبق اخلاص گذاشتند.

این پیشکسوت دوران دفاع مقدس مشارکت زنان را در دوران دفاع مقدس در خط مقدم و عقبه جنگ در تهیه پوشاک، خوراک و رفع نیاز رزمندگان یادآور شد و گفت: در این عرصه نیز زنان عفیف و شایسته ما توانستند رسالت سنگین خود را به شایستگی انجام دهند.