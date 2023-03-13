ظرفیت کمپ توسکستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر دوشنبه در گفتگو در کارگاه آموزشی قضات و ضابطان و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان اظهارکرد: ایجاد رویه واحد برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر را دنبال می‌کنیم تا هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پرونده‌ها رسیدگی شود و هم به موضوعات مرتبط با مواد مخدر به صورت ویژه توجه و تمرکز شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: باید رسیدگی‌ها به نحوی باشد که پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود و در آینده کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر را در کشور و استان داشته باشیم.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد و از آنجا که بیشترین ارتباط این قانون به حوزه مواد مخدر بوده، استفاده از این ظرفیت قطعاً در آینده منتهی به روند کاهشی شدن پرونده‌ها خواهد شد.

جمادی افزود: خوشبختانه استان گلستان با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان دارای ظرفیت و توانمندی خوبی دارند و به این حوزه ورود کرده‌اند و از این روی در مبارزه با جرایم مرتبط با حوزه پولشویی و مواد مخدر یکی از استان‌های پیشقدم در کشور محسوب می‌شود.

جمادی در ادامه سفر یک روزه خود به گلستان در بازدید از مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ واقع در توسکستان گرگان گفت: با تلاشی که در استان انجام شده در آینده ظرفیت نگهداری مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ به ۹۰۰ نفر افزایش می‌یابد و ظرفیت نگهداری معتادان در مرکز توسکستان هم تا چهار برابر خواهد کرد.