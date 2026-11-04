به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو فردوس نیا در این زمینه از فعالیت ۱۰ خط معاینه فنی خودروهای سنگین در استان خبر داد و گفت: هم‌ اکنون مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان با ۷ خط تست فعال، خدمات فنی و ایمنی موردنیاز ناوگان حمل‌ونقل سنگین را ارائه می‌کنند و سه مرکز جدید نیز در شهرستان‌های مهاباد، ماکو و ارومیه در دست ساخت است.

وی با اشاره به مسئولیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در حوزه ارتقای ایمنی ناوگان باری و مسافری اظهار کرد: این اداره‌کل از طریق اداره ایمنی و ترافیک، مسئولیت نظارت بر احداث و عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین را برعهده دارد و در کنار نظارت بر فعالیت این مراکز، از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های معاینه فنی در استان حمایت می‌کند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از افزایش نرخ مردودی خودروها در آزمون‌های معاینه فنی خبر داد و تصریح کرد: با نظارت مستمر و دقیق کارشناسان، نرخ مردودی در آزمون‌های معاینه فنی از ۱۹ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است که این موضوع بیانگر ارتقای دقت و اعمال ضوابط سخت‌گیرانه‌تر در ارزیابی وضعیت فنی خودروها و حرکت در مسیر انطباق با استانداردهای ملی است.

فردوس‌نیا تأکید کرد: پایش مستمر وضعیت ایمنی ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین، به‌ویژه ناوگان عمومی جاده‌ای، از الزامات ارتقای ایمنی حمل‌ونقل در استان است و معاینه فنی دقیق و اصولی نقش مهمی در شناسایی نواقص فنی، پیشگیری از حوادث و صیانت از جان کاربران جاده‌ای دارد.