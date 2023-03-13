توزیع ۲۰ هزار بسته آجیل میان نیازمندان در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی قائم مقام سمن یاران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به اینکه در ایام پایانی سال هستیم، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا ۲۰ هزار بسته آجیل در سطح کشور توسط جهادگران توزیع شود، گفت: این ۲۰ هزار بسته آجیل با بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای نیازمندان تأمین شده و ارزش هر بسته در بازار به بیش از ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که قرار است ۱۵ هزار بسته با قیمت ۱۸۹ و ۱۹۹ هزار تومان به دست مددجویان برسد؛ خیرین، جهادگران و… برای تأمین این آجیل پای کار آمده‌اند تا سفره مددجویان در عید نوروز خالی نباشد.

دبیر اجرایی سمن یاران با بیان اینکه مجموعه سمن‌یاران به صورت تخفیفی خدمات را به مددجویان ارائه می‌دهد، گفت: آجیل‌ها بعد از تأمین شدن در مجموعه و مشارکت خیرین، توسط شبکه جهادی موجود در کشور به دست افراد می‌رسد. هویت افراد را ثبت کرده‌ایم تا هر ارگان و افراد جهادگر بتوانند به راحتی این بسته‌ها را به دست مددجویان برسانند.

وی با اشاره به حضور ارگان‌های متفاوت در توزیع این اقلام گفت: این کار به صورت کامل توسط مردم انجام شده و ارگان‌ها و سازمان‌ها کمک مالی ندارند، البته به سمت ارگان‌ها رفته‌ایم تا بسته‌ها را با قیمت پایین‌تری بتوانند در بین نیازمندان شناسایی شده توزیع کنند.

موسوی با بیان اینکه این اقدام با همکاری و مشارکت خیریه نیک، مهرامن، سازمان‌های مردم‌نهاد و قرارگاه بقیة الله انجام شده بیان کرد: محصولاتی که در بازار به واسطه دلالان گرانه شده را با خرید مستقیم تأمین می‌کنیم تا با حذف واسطه‌ها و مشارکت خیرین، بتوانیم این محصولات را به دست افراد نیازمند برسانیم.

وی گفت: آجیل‌های تدارک دیده شده از کیفیت بالایی برخوردار هستند و تا به امروز افراد جهادی برای توزیع اقلام همکاری‌های خوبی داشته‌اند. یکی از ضرورت‌های تأمین آجیل برای محرومان، ایام عید نوروز بود و به همین خاطر تصمیم گرفته شد تا این کار انجام شود.

موسوی ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی یک کار مشترک قرار است انجام دهند؛ سازمان‌های مردم نهاد خیرین را پای کار آورده‌اند و گروه‌های جهادی نیز محرومان را معرفی و اقلام را توزیع می‌کنند و نزدیک به ۳۰ درصد قیمت از سوی افراد پرداخت می‌شود. بادام هندی، پسته، فندق، تخمه کدو و… از جمله اقلامی است که در این بسته تدارک دیده شده است.

دبیر اجرایی خیریه سمن یاران با اشاره به اینکه در استان‌های محروم که توانایی کمتری وجود دارد، به دنبال توزیع این بسته‌ها با قیمت پایین‌تری هستیم، گفت: بیش از ۱۷ هزار خیر با مجموعه کار می‌کنند و برای هر مناسبتی، اقلام ویژه آن مناسبت را توزیع می‌کنیم.

موسوی بیان کرد: توزیع جهیزیه را در طول سال داریم، اما توزیع بسته‌هایی نظیر آجیل، لوازم‌التحریر و … را به صورت مناسبتی انجام می‌دهیم