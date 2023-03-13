به گزارش خبرنگار مهر، حسین نظری در نشست خبری امروز خود با اشاره به برنامه ویژه اربعین گفت: این برنامه امسال با کیفیت بسیار خوبی برگزار شد و خدمات ویژه‌ای از سوی شهرداری تهران ارائه شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به نقش‌آفرینی ویژه این معاونت در بحران‌ها و حوادث مختلف اظهار کرد: همکاران بنده در آتش نشانی همکاری بسیار خوبی در متروپل داشتند و در خصوص سیل و خرابی‌های ناشی از آن نیز همکاران ما به خوبی عمل کردند و همزمان با سیل امامزاده داوود، منطقه ۱۴ شهرداری تهران در خصوص سیل دماوند خدمات خوبی ارائه داد.

وی با بیان اینکه پشتیبانی از برنامه راهیان نور خرمشهر به شهرداری تهران سپرده شده است، اظهار کرد: ماشین آلات و نیروهای پسماند در همین راستا به خرمشهر اعزام شدند.

نظری در خصوص زیباسازی شهر به‌مناسبت‌های گوناگون گفت: امسال اعیاد مذهبی و مناسبت‌های ملی با یکدیگر منطبق شدند؛ لذا نیازمند این بودیم تا برنامه مفصلی در این رابطه تدوین شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: هر اقدامی که طی سه ماه گذشته توسط شهرداری تهران رخ داده است، تحت عنوان بهار خدمت بوده و امسال طرح ملی کشوری برای نیمه شعبان تدوین شد و صحن اصلی مسجد جمکران به شهرداری تهران واگذار شد و همکاران بنده خدمات خوبی را ارائه دادند.

وی با اشاره به افتتاح مرکز یکپارچه پسماند گفت: این مرکز شرق تهران را پوشش می‌دهد که امروز به افتتاح رسید.

نظری با بیان اینکه زیباسازی دو میدان یکی نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم و یکی نزدیک میدان تجریش انجام شده است، اظهار کرد: امسال رنگ آمیزی تخم مرغ‌های رنگی با ذوق بهتری رنگ آمیزی شد و در این برنامه خانم‌ها بیش از دیگران مشارکت داشتند.

حل مشکلات ۳۰ درصد از پل‌های مکانیزه تهران

نظری با بیان اینکه مشکل ۳۰ درصد پل‌های مکانیزه برطرف شده است، گفت: تمام پل‌ها فعال است و در این میان ۳۰ درصد از پل‌ها تکمیل شدند و امیدواریم هستیم تا در سال آینده این میزان پیشرفت کامل شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره کمربند سبز شهر گفت: امسال در سه نقطه از نوار پیرامونی شهر و کمربند سبز مجموعاً هزار و ۵۰۰ هکتار اضافه شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی چهار ایستگاه آتش نشانی و به‌کارگیری ۱۹ آتش نشان خانم در سال جاری عنوان کرد: کلنگ ۱۴ روزبازار زده شده و ۴۷ بازار نیز در دست احداث است و مناسب سازی این میادین نیز در دستور کار است.

نظری تصریح کرد: بهشت زهرا (س) در روزهای پنجشنبه و جمعه آخر سال ۲۴ ساعته خواهد بود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به لیست ساختمان‌های ناایمن گفت: اگر انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن باعث آرامش میان شهروندان می‌شود این کار خوب است اما اگر منجر به افزایش التهاب شود اصلاً صحیح نیست.

نظری گفت: وظیفه ما تذکر است و مسئولیت اعلام با مراجع قضائی است و هر یک از نهادهای کشور وظیفه مخصوص به خود را دارند. در حال نهایی کردن لیست هستیم و وظیفه ما اعلام این لیست به شورای شهر است و شهرداری تهران وظیفه انتشار را ندارد و انشااله در اوایل سال آینده لیست نهایی را به شورای شهر می‌دهیم.

ظرفیت بهشت زهرا (س) در حال تکمیل است

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به وضعیت بهشت زهرا (س) گفت: ظرفیت بهشت زهرا (س) در حال تکمیل است و باید برای آن برنامه‌ریزی انجام شود. در حال بررسی وضعیت زمین‌های اطراف بهشت زهرا (س) هستیم تا از آن‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بهشت زهرا (س) در شرایط بحران قطعاً برای پوشش دهی تدفین اجساد پاسخگو نیست و به دنبال این هستیم تا در شرق و غرب تهران برای ایجاد محل دفن بحرانی برنامه ریزی شود و تمرکز زدایی بهشت زهرا (س) از جنوب به شرق و غرب جز اولویت‌ها است.

نظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر چرایی استفاده از کودکان کم سن به عنوان نیروهای خدمات شهری و ساز و کار استفاده از آن‌ها گفت: استفاده از کارگران که سن قانونی ندارند ممنوع است و به پیمانکاران هم ابلاغ شد که این کار را انجام ندهند اما باید مقابل این کار گرفته شود و در سال آینده هم در بحث قراردادها پیمانکاران مقابل این کار می‌ایستیم.

در ادامه، علیرضا جعفری مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران نیز گفت: در قراردادها سن نیروهای خدمات شهری به پیمانکاران ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه امکان دارد مشکلاتی وجود داشته باشد، گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنیم و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند تا بررسی‌های لازم را انجام دهند و با پیمانکار خاطی برخورد شود؛ نمی‌گویم که این موضوعات وجود ندارد و این ضعف را می‌پذیریم اما مطمئن باشید در سال جدید حتماً این مشکل برطرف می‌شود.

در ادامه رضا شرفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به وضعیت موش‌های تهران گفت: موش‌های تهران رفتار عجیبی دارند و کاملاً موذی و مضر هستند و البته ازدیاد آنها به دلیل رفتار خودمان نیز هست و موش‌ها با رفتار شهری ساز و کار شدند.

شرفی اظهار کرد: ما نیز رفتار خود را با موش‌ها هماهنگ کرده ایم و امیدواریم در نبرد با آن‌ها پیروز شویم