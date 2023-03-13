به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست امنیت جهانی سال ۲۰۲۳ به میزبانی دوحه با مشارکت سران بلندپایه از جمله سیاستمداران و کارشناسان و اساتید دانشگاهی در دوحه آغاز به کار کرد.

این نشست ۳ روزه متمرکز بر راهکاری های بین المللی مدیریت درگیری ها و بحران هاست و برخی مسائل از جمله بحران انرژی و تحکیم امور اقتصاد پایدار و رقابت ابرقدرت ها و نقش شورای امنیت در جهان را بررسی خواهد کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر در افتتاحیه این نشست بر حرکت قطر در مسیر مبتنی بر اعتدال و منافع و اصول و میانجی گری حل و فصل اختلافات جهانی با شیوه های مسالمت آمیز تاکید کرد.

آل ثانی افزود: قطر شریکی در برقراری صلح و حمایت از ثبات تبدیل شده است. قطر به این نقش خود برای کاهش بحرانها در راستای چالشهای کنونی ادامه خواهد داد.

وی تاکید کرد: نزاعها و بحرانها راهکار دیپلماتیک دارند.

این نشست بین المللی سالیانه با حضور مسئولان بلندپایه و کارشناسان مختلف به چالش های امنیتی در سراسر جهان می پردازد.