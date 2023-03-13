به گزارش خبرگزاری مهر، آئین یادبود نخستین سالگرد درگذشت قاسم انصاری (مدرس دانشگاه، ادیب، مترجم و مصحح متون عرفانی و دین‌پژوهی) با حضور اهالی فرهنگ، دانشگاهیان و شاگردانش توسط مؤسسه فرهنگی شهر کتاب قزوین برگزار می‌شود.

قاسم انصاری در ۱۲ آذرماه ۱۳۱۴ خورشیدی در افشاریه قزوین به دنیا آمد. فراگیری قرآن و تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در زادگاه خود و نیز در شهر قزوین سپری نمود پس از آن برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت کرد و در سال ۱۳۳۸ در رشته علوم تربیتی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و به استخدام آموزش‌وپرورش درآمد و جهت تدریس در دبیرستان‌ها و مرکز تربیت‌معلم شهر خمین عازم آن دیار شد.

در سال ۱۳۴۸ موفق به اخذ فوق‌لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و در همان سال با کسب رتبه نخست در دوره دکترای تخصصی به تحصیل در رشته ادیان و عرفان دانشگاه تهران پرداخت. همزمان در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه شهیدبهشتی، بین‌المللی قزوین و… تدریس کرد. در سال ۱۳۶۹ به عضویت هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی زنجان و تاکستان درآمد و استاد راهنما یا مشاور دانشجویان بسیاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود. تألیف، ترجمه و تصحیح بیش از ۵۰ عنوان کتاب، نگارش مقدمه و تحشیه بر کتاب‌ها و همچنین نگارش مقالات علمی از جمله خدمات علمی، فرهنگی این دانشمند فرهیخته به شمار می‌روند.

وی در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ درگذشت و پیکر او پس از تشییع از سردر عالی‌قاپو با حضور انبوه مردم در بهشت رضوی قزوین به‌خاک سپرده شد.

این مراسم از ساعت ۱۸ تا ۲۰ پنجشنبه ۲۵ اسفند برگزار می‌شود.