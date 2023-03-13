«سکته» پرسپولیس و «احیا» استقلال/ «گز» شیرین زیر زبان صدرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال که آخرین هفته این مسابقات در سال جاری بود روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه برگزار شد که در پایان تیم سپاهان با پیروزی در بازی بزرگ هفته فاصله اش با دو مدعی دیگر را حفظ کرد.

زردپوشان اصفهانی که باید در ورزشگاه آزادی به مصاف پرسپولیس می‌رفتند، هنوز زخم عمیقی که سرخپوشان در جام حذفی بر بدن آنها گذاشته بود را به یاد داشتند و با انگیزه بالایی وارد زمین شدند تا بتوانند انتقام آن شکست سنگین و حذف از مسابقات را بگیرند.

شاگردان مورایس با گلی که در دقیقه چهارم وقت‌های اضافه وارد دروازه پرسپولیس ۱۰ نفره کردند با یک تیر چند نشان را زدند و فاصله شأن با سرخپوشان تهرانی را در جدول به چهار امتیاز رساندند و انتقام باخت جام حذفی را هم گرفتند و یک گام بزرگ برای رسیدن به عنوان قهرمانی برداشتند.

پرسپولیس که در بدترین زمان ممکن قافیه را به رقیب اصفهانی اش واگذار کرده بود، امیدی زیادی به تیم فولاد داشت که با متوقف کردن استقلال اجازه ندهد این تیم به رده دوم صعود کند اما تیم علیرضا منصوریان نتوانست برابر شاگردان پرانگیزه ساپینتو مقاومت کند و دو بر صفر شکست خورد تا آبی‌های تهران به رده دوم صعود کنند و با یک امتیاز بیشتر از پرسپولیس سال را به پایان برسانند.

گل گهرسیرجان در روزی که سرمربی اش مسئولیت جدیدی را گرفت و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، برابر نفت مسجدسلیمان به یک برد پرگل دست پیدا کرد تا همچنان جزو تیم‌های مدعی این فصل باشد.

تراکتور اما با شکستی که برابر مس رفسنجان در تبریز متحمل شد عملاً از کورس مدعیان خارج شد و به رده ششم رفت تا منتظر دیدارهای باقی مانده لیگ باشد. مس رفسنجان اما به رده پنجم رفت تا به امید موفقیت در دیدارهای باقی مانده باشد و بتواند جایگاه بهتری را در لیگ به خود اختصاص دهد.

اما در انتهای جدول وضعیت دو تیم نفتی همچنان قرمز است و به نظر می‌رسد نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان دو تیمی هستند که فصل آینده در لیگ برتر حضور نخواهند داشت. این دو تیم که در همه هفته‌های گذشته فانوس به دست بودند، بازهم در این هفته نتوانستند امتیازاتی را کسب کنند که منجر به تکان خوردنشان از انتهای جدول شود.

نتایج دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر:

* تراکتور صفر - مس رفسنجان یک

* پرسپولیس صفر - سپاهان یک

* آلومینیوم اراک صفر - پیکان تهران صفر

* هوادار تهران یک - مس کرمان یک

* گل گهرسیرجان ۴ - نفت مسجدسلیمان صفر

* فولاد صفر - استقلال ۲

* ذوب آهن یک - نساجی مازندران صفر

* صنعت نفت آبادان یک - ملوان بندرانزلی یک

جدول رده بندی لیگ بیست و دوم تا پایان هفته بیست و سوم