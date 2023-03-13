به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در جلسه ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله‌زده خوی افزود: تلاش برای انجام کارهای محوله، بهترین کمک به زلزله‌زدگان است که البته در این مسیر، باید مردم هم مشارکت داده شوند.

وی اضافه کرد: اقدامات بسیار خوبی برای کمک به زلزله‌زدگان با توجه ویژه دولت مردمی سیزدهم تمهید شده که اختصاص کمک بلاعوض در حوزه ودیعه مسکن، کمک بلاعوض برای ساخت، تسهیلات ساخت و همچنین کمک اعتباری برای ساخت واحدهای دامی در روستاها از جمله آنها است.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: دستگاه‌های دخیل در این خصوص سرعت کار را بالا ببرند تا ضمن پیشبرد مراحل مختلف کار تعمیر یا ساخت، رضایت مردمی هم روز به روز بیشتر شود.

معتمدیان تاکید کرد: در کنار احداث و تعمیر منازل آسیب دیده، توجه ویژه‌ای هم باید به ساخت و تعمیر مساجد و مدارس صورت گیرد و سعی شود روند احداث این اماکن با سرعت و با استفاده از ظرفیت خیرین دنبال شود.

وی با اشاره به اعلام آمادگی بنیاد مستضعفان در خصوص تأمین میلگرد و سیمان برای ساخت و ساز در مناطق زلزله‌زده خوی گفت: برآوردهای دقیق در این خصوص صورت گیرد تا بتوانیم تخصیص‌های لازم و کافی را در این زمینه داشته باشیم.

مجوز ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی زلزله زده در خوی صادر شد

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات قابل توجه و کم سابقه صورت‌گرفته در زلزله خوی برای کاهش دغدغه شهروندان گفت: مجوز ساخت حدود ۵۰۰ واحد مسکونی زلزله‌زده در این منطقه صادر شد.

وی اضافه کرد: همچنین عملیات آوار برداری یک هزار و ۶۰۰ واحد شهری و روستایی در منطقه تمام شده و این روند برای آوار برداری از ۵۲۰ واحد باقی مانده با حضور ده‌ها ماشین آلات با سرعت ادامه دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین تاکنون برای ۱۹ هزار واحد تعمیری دستور کار صادر شده و روند تعمیر آنها هم با سرعت اجرایی خواهد شد.

معتمدیان در خصوص ارزیابی کامل واحدهای خسارت دیده از زلزله خوی اظهار کرد: مصوب شد بنیاد مسکن حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه این هفته ۲۵ اسفند منازل آسیب دیده در شهرستان را که ارزیابی نشده، ارزیابی کند تا پرونده ارزیابی مساکن تا پایان هفته بسته شود.

وی گفت: در بحث اسکان موقت هم که برای اولین بار با توجه ویژه دولت سیزدهم در خوی انجام می‌شود، برای ۲ هزار و ۱۰۰ واحد تخریبی ۱۵ میلیون تومان در روستاها و ۳۰ میلیون تومان در شهرها به صورت بلاعوض اختصاص یافته که به‌زودی به مالکان این واحدها برای اجاره خانه تا زمان ساخت واحد جدید پرداخت می‌شود.

۱۶۰۰ واحد مسکونی زلزله زده در خوی آوار برداری شد

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی هم در این جلسه با اشاره به وجود ۲ هزار و ۱۲۰ واحد تخریبی برای احداث مجدد در زلزله هشتم بهمن خوی اظهار کرد: از این تعداد، یک هزار و ۶۰۰ واحد آواربرداری شده است.

جعفر برزگر اضافه کرد: از ۵۲۰ واحد باقی مانده ۳۰۰ واحد در داخل شهر خوی است و تا اواخر هفته جاری، روند آوار برداری به سمت لکه‌گیری سوق می‌یابد.

وی گفت: در شهر فیرورق وضعیت بهتری داریم و با توجه به آواربرداری ۳۶۰ واحد تاکنون، این روند تا آخر هفته به اتمام می‌رسد.

در این جلسه نهادهای مختلف در خصوص وضعیت خدمات ارائه شده در بین زلزله زدگان خوی گزارش دادند.

زمین لرزه ۵.۹ ریشتری هشتم بهمن و ۵.۴ ریشتری ۲۸ دی خوی، موجب بروز خسارت جزئی و تعمیری برای حدود ۱۹ هزار واحد و خسارت کلی نیازمند تخریب و بازسازی در ۲ هزار و ۱۲۰ واحد شهری و روستایی شد.