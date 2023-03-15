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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۴۳

رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری سنندج:

ورود خودرو به محوطه آرامستان بهشت محمدی سنندج ممنوع است

ورود خودرو به محوطه آرامستان بهشت محمدی سنندج ممنوع است

سنندج- رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری سنندج گفت: با هدف پیشگیری از ترافیک در محوطه آرامستان بهشت محمدی در روز پنج شنبه آخر سال ورود خودرو به داخل آرامستان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج، شاهرخ فاتحی، اظهار کرد: هر ساله و بر اساس یک رسم کهن مردم در پنج شنبه آخر سال برای زیارت اهل قبور به آرامستان ها مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای زیارت اهل قبور در پنج شنبه آخر سال انجام شده است، عنوان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای پیشگیری از ترافیک در داخل محوطه آرامستان ورود خودرو شخصی به داخل آرامستان بهشت محمدی ممنوع است.

رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری سنندج اعلام کرد: در راستای رفاه حال شهروندان به ویژه افراد سالخورد چندین دستگاه وسیله نقلیه شامل مینی بوس و تاکسی توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر برای جابجایی شهروندان به ویژه افراد سالخورده به قطعات بالاتر صورت گرفته است.

فاتحی به شهروندان توصیه کرد با توجه به جلوگیری از ورود هرگونه وسیله نقلیه شخصی به داخل آرامستان، تمهیدات لازم را برای پارک مناسب خودرو و رعایت تمام جوانب از لحاظ ترافیکی و ایمنی در نظر بگیرند.

کد مطلب 5734549

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