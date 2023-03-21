به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در دودانگه با اظهار اینکه این منطقه جزو مناطق فعال در استان به شمار می‌رود، افزود: متأسفانه اشتغال جوانان در این منطقه نادیده گرفته شده است.

وی احیای اقتصاد روستا و توانمند سازی را ا جمله راهکارها برای مهار تورم و رشد تولید جزو برنامه‌ها برشمرد و گفت: برای مهار تو ک باید از همه امکانات استفاده و روستاها را احیا کرد.

استاندار مازندران تصریح کرد: مهمترین مسائل دودانگه آب آشامیدنی، طرح هادی از حمله مشکلات منطقه است و باید زیرساخت‌ها و امکاناتی نظیر صنایع تبدیلی را در منطقه راه اندازی کنیم.

حسینی پور با بیان اینکه گل محمدی در دودانگه تولید می‌شود، گفت: دودانگه باید به قطب تولید گل محمدی و هاب این محصول تبدیل شود تا تحول بزرگی در منطقه شکل گیرد.

وی با اظهار اینکه مردم منطقه نجیب هستند و مشکلات را تحمل کردند، افزود: وظیفه داریم عقب ماندگی‌ها. را بدون منت جبران کنیم و توجه به مناطق محروم از رویکردهای دولت است.

استاندار مازندران افزود: منطقه دو دانگه محروم است و باید برای رفع مشکلات آن برنامه ریزی کرد.

وی در عین حال تصریح کرد که سفرهای شهرستانی مسئولان تشریفاتی نیست و به وعده‌ها عمل می‌کنیم.