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۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

استاندار مازندران:

دودانگه ساری هاب گل محمدی در کشور می‌شود

دودانگه ساری هاب گل محمدی در کشور می‌شود

ساری- استاندار مازندران با اشاره به پرورش گل محمدی در دودانگه گفت: این منطقه هاب و قطب گل محمدی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در دودانگه با اظهار اینکه این منطقه جزو مناطق فعال در استان به شمار می‌رود، افزود: متأسفانه اشتغال جوانان در این منطقه نادیده گرفته شده است.

وی احیای اقتصاد روستا و توانمند سازی را ا جمله راهکارها برای مهار تورم و رشد تولید جزو برنامه‌ها برشمرد و گفت: برای مهار تو ک باید از همه امکانات استفاده و روستاها را احیا کرد.

استاندار مازندران تصریح کرد: مهمترین مسائل دودانگه آب آشامیدنی، طرح هادی از حمله مشکلات منطقه است و باید زیرساخت‌ها و امکاناتی نظیر صنایع تبدیلی را در منطقه راه اندازی کنیم.

حسینی پور با بیان اینکه گل محمدی در دودانگه تولید می‌شود، گفت: دودانگه باید به قطب تولید گل محمدی و هاب این محصول تبدیل شود تا تحول بزرگی در منطقه شکل گیرد.

وی با اظهار اینکه مردم منطقه نجیب هستند و مشکلات را تحمل کردند، افزود: وظیفه داریم عقب ماندگی‌ها. را بدون منت جبران کنیم و توجه به مناطق محروم از رویکردهای دولت است.

استاندار مازندران افزود: منطقه دو دانگه محروم است و باید برای رفع مشکلات آن برنامه ریزی کرد.

وی در عین حال تصریح کرد که سفرهای شهرستانی مسئولان تشریفاتی نیست و به وعده‌ها عمل می‌کنیم.

کد مطلب 5738099

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
      0 0
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      فقط بلدید وعده وعید بدید و حرفای قشنگ بزنید
    • هموطن مازندرانی IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
      1 0
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      خدا کند این طرح وبرنامه هایی که گفته میشود جنبه تبلیغاتی وگذراندن دوره مسولیت نباشد بلکه عمل شود تا به نتیجه برسد هم اشتغال زایی وهم رونق اقتصادی برای کشور دارد .من هم به سهم خودم برای انجام این کار دعا میکنم وچشم انتظار موفقعیت آن هستم .

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