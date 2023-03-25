به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش مهاجم ۲۱ ساله تیم ملی ایران و باشگاه هال سیتی انگلیس پس از پشت سر گذاشتن دو مصدومیت سنگین و طولانی مدت در این فصل، در هفته‌های گذشته برای سیتی به میدان رفت.

صیادمنش باوجود اینکه قبل از جام جهانی آسیب دید و حضور در تیم ملی ایران را به همین دلیل از دست داد اما نسبت به بازگشت دوباره به تیم ملی و بازی در جام‌های جهانی بعدی امیدوار است؛ هرچند که در لیست امیر قلعه نویی برای بازی‌های تدارکاتی مقابل روسیه و کنیا قرار نداشت.

این مهاجم ایرانی در توضیح شرایطش گفت: بعد از چهارمین یا پنجمین بازی فصل بود که مصدوم شدم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم. چهار ماه از میادین دور بودم و برگشتم، جام جهانی را از دست دادم و سپس مصدومیت دیگری سراغم آمد که باعث شد دو ماه از میادین دور باشم.

صیادمنش افزود: جام جهانی رویای همه بازیکنان است، اما این آسیب‌ها می‌تواند در فوتبال اتفاق بیفتد. پس از مصدومیت، با پدر و مادرم، همسرم و خانواده‌ام صحبت کردم. همه آنها به من کمک کردند تا مشکلات را حل کنم. توانستم روی کارم و ریکاوری متمرکز بشوم تا به آمادگی جسمانی برگردم و به تیمم کمک کنم.

این مهاجم ایرانی در خصوص شانس حضورش در جام‌های جهانی بعد تاکید کرد: فکر می‌کنم اگر همه چیز خوب باشد، می‌توانم در دو یا سه جام جهانی دیگر بازی کنم، اما در حال حاضر، وقت آن است که تمام تمرکزم روی باشگاهم باشد. هر زمان که آنها مرا برای بازی در تیم ملی دعوت کنند، آماده هستم.

اللهیار پس از بازگشت به میادین در تساوی مقابل بلکپول در روز «باکسینگ دی» تنها دو بازی دیگر انجام داد و پس از آن در نیمه اول پیروزی قاطع در ویگان اتلتیک در تاریخ دوم ژانویه از یک مشکل دیگر همسترینگ رنج برد و او را برای چند ماه دیگر دور نگه داشت.

در مجموع، اللهیار در این فصل ۲۹ بازی از رقابتهای چمپیونشیپ را از دست داد. اکنون او به آمادگی رسیده است و برای «لیام روسنیر» سرمربی هال سیتی که از طرفداران پرشور این مهاجم سرعتی است در دسترس است.

طبق گزارش وب سایت hulldailymail، اللهیار مایل است زمان از دست رفته را در هفته‌های پایانی رقابت‌های چمپیونشیپ انگلیس جبران کند.

او گفت: من واقعاً خوشحالم که به زمین برگشتم. برای کمک به تیمم تا پایان فصل سخت کار خواهم کرد. واقعاً خوب است که بعد از این مدت طولانی برگشتم اما باید برای ادامه فصل سخت‌تر کار کنم.

مهاجم ایرانی هال سیتی در پایان گفت: به عنوان یک فوتبالیست، شما می‌خواهید بازی کنید. بنابراین بازگشت به بازی برای من واقعاً لذت بخش است. همینطور نحوه بازی ما باعث شده است که واقعاً لذت بخش باشد، نه فقط برای من، بلکه برای همه بازیکنان تیم.