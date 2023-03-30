اذعان وزیر جنگ برکنار شده رژیم صهیونیستی به اوضاع پیچیده امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر جنگ برکنار شده رژیم صهیونیستی طی سخنانی گفت: اسرائیل شاهد یک دوره امنیتی پیچیده است؛ از سوی دیگر ایران در حال جنگ فرسایشی علیه تل آویو و پیشبرد برنامه خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است.

بر اساس این گزارش، «یوآف گالانت» در دیدار با «رونین بار» رئیس شاباک و تعدادی از مقامات بلندپایه نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که امکان شعله ور شدن اوضاع در تمام عرصه‌ها در اراضی اشغالی وجود دارد.

از سوی دیگر، گالانت در مورد برکناری خود توسط بنیامین نتانیاهو به صراحت به این موضوع اشاره نکرد و فقط گفت: مانند کسانی که تصمیم گرفتند زندگی خود را وقف امنیت اسرائیل کنند، ما نیز باید جامعه اسرائیل را آرام کنیم و گفتگوی واحدی برقرار کنیم.

اظهارات وزیر جنگ برکنار شده صهیونیست پس از اعتراضات خشونت آمیز در سرزمین‌های اشغالی و امتناع فزاینده نظامیان از خدمت در ارتش بیان می‌شود. این اظهارات او در حالی است که برخی منابع عبری اعلام کردند گالانت پذیرفته است که با عذرخواهی از نتانیاهو به محل کار خود بازگردد.