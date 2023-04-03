آنفلوانزا احتمال حمله قلبی را در کوتاه مدت ۶ برابر افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، به گفته محققان هلندی، احتمال حمله قلبی یک هفته پس از تشخیص آنفلوانزا در فرد، شش برابر بیشتر از سال قبل یا بعد از آن است.

این امر بر لزوم آگاهی بیماران مبتلا به آنفلوانزا و کسانی که از آنها مراقبت می‌کنند از علائم حمله قلبی تأکید می‌کند. به گفته نویسندگان، همچنین بر اهمیت دریافت واکسن آنفلوانزا تاکید می‌کند.

محقق ارشد «آنه مارین دی بوئر»، از مرکز جولیوس دانشگاه اوترخت در هلند، گفت: «نتایج ما راهبردهای پیشگیری از عفونت آنفلوانزا از جمله واکسیناسیون را تأیید می‌کند. همچنین از افزایش آگاهی در میان پزشکان و بیماران مبتلا به آنفلوانزا بستری شده در بیمارستان برای علائم حملات قلبی حمایت می‌کنند.»

در این مطالعه، محققان به نتایج تحقیقاتی ۱۶ آزمایشگاهی که حدود ۴۰ درصد از جمعیت هلند را پوشش می‌دهند، همراه با سوابق مرگ و بیمارستان تکیه کردند.

بیش از ۲۶۰۰۰ مورد آنفلوانزا توسط آزمایشگاه‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ تأیید شده است.

محققان دریافتند که ۴۰۱ نفر در طول یک سال پس از تشخیص آنفلوانزا حداقل یک حمله قلبی داشته اند که در مجموع ۴۱۹ حمله قلبی بوده است.

از ۴۱۹ حمله قلبی، ۲۵ مورد در هفت روز اول پس از تشخیص آنفلوانزا؛ ۲۱۷ مورد در سال قبل از تشخیص آنفلوانزا؛ و ۱۷۷ مورد یک سال پس از تشخیص آنفلوانزا، اما بدون احتساب هفت روز اول، بوده است.

حدود یک سوم از ۴۰۱ بیمار طی یک سال پس از تشخیص آنفلوانزا به هر دلیلی جان خود را از دست دادند.

محققان محاسبه کردند که احتمال حمله قلبی در یک هفته پس از تشخیص آنفلوانزا در افراد مورد مطالعه ۶.۱۶ برابر بیشتر از یک سال قبل یا یک سال بعد از آن بود.

ویروس آنفلوانزا به خاطر افزایش لخته شدن خون شناخته شده است. به گفته نویسندگان، این عارضه، همراه با التهابی که بخشی از پاسخ ایمنی بدن در برابر ویروس است، می‌تواند پلاک‌های چربی را که در شریان‌ها ایجاد شده اند، ضعیف کند. به گفته محققان، اگر یک پلاک پاره شود، یک لخته خون تشکیل می‌شود، که جریان خون به قلب را مسدود می‌کند و باعث حمله قلبی می‌شود.