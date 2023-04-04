کشف و ضبط ۲۲ تُن چوب قاچاق در سنندج

ماشاالله علیایی اظهار کرد: یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در گشت‌های خود متوجه یک انبار غیرمجاز نگهداری مقطوعات بلوط در روستای «سراب قامیش» شد و آن را توقیف کرد.

وی با بیان اینکه گونه کشف شده از درختان ممنوعه است، افزود: در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که این مقطوعات در پوشش کامیون‌های یخچالدار از مریوان به این انبار منتقل شده تا بعد از آن با کامیون‌های باری به مقاصد مورد نظر ارسال شود.

روستای سراب قامیش در ۱۵ کیلومتری شمال شهر سنندج واقع شده است.

از مساحت ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری استان کردستان، بیش از ۶۰ درصد آن شامل یک میلیون و ۵۸۷ هزار هکتار آن را مراتع و جنگل تشکیل می‌دهد.