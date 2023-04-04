به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی بهدانی فرد در جلسه جمع بندی اقدامات نوروزی پلیس استان یزد ضمن قدردانی از زحمات نیروهای پلیس در استان یزد به خاطر برقراری امنیت مطلوب در سال گذشته اظهار داشت: تمامی اقدامات پلیس برای امنیت و آرامش مردم است.

وی عنوان کرد: باید با توجه به سفارشات مقام معظم رهبری در مورد «مهار تورم و افزایش تولید» با قاچاق کالا برخورد جدی صورت گیرد.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: با حضور موثر پلیس در ایام نوروز در سطح جاده های استان یزد، شاهد امنیت مطلوبی در حوزه ترافیکی همچنین کاهش محسوس تصادفات بودیم.

بهدانی فرد عنوان کرد: در ایام نوروز امسال با توجه به‌رغم تردد در سطح جاده های استان یزد، شاهد کاهش ۶۱ درصدی فوتی های تصادفات در محورهای مواصلاتی استان بودیم که این موفقیت موجب کسب رتبه اول کاهش تصادفات فوتی در بین استان های کشور شده است.

وی بیان کرد: در طرح های ارتقای امنیت اجتماعی همانند دستگیری معتادان متجاهر، شاهد افزایش ۱۱۵ درصدی بوده ایم که این موضوع نیز باعث پیشگیری از سرقت نیز شده است.

بهدانی فرد یادآور شد: مبارزه جدی با سارقان و کشف اموال مسروقه و تحویل به مالباختگان در دستور کار پلیس یزد قرار دارد.