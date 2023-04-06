انهدام باند سارقان زورگیر/ دستگیری جیب بُر مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی اظهار داشت: در پی مراجعه چندین مال باخته به کلانتری ۱۰۲ پاسداران مبنی بر اخاذی و زورگیری تیم زورگیران در محله پاسداران رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار تیمی از مأموران کلانتری این محل قرار گرفت و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند، افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد باند سارقان با دو دستگاه موتورسیکلت با شناسایی سوژه مورد نظر و با همراه داشتن سلاح سرد اقدام به اخاذی از شهروندان به خصوص خانم‌ها می‌کنند که با افزایش گشت‌های هدفمند متهمان در یکی از خیابان‌های محله رؤیت شدند. مأموران با مراجعه به متهمان یک عملیات منسجم پلیسی پس از یک تعقیب و گریز طولانی و شلیک چندین تیر هوایی و چند تیر به لاستیک موتورسیکلت ۲ نفر از متهمان که قصد حمله به مأموران با سلاح سرد را داشتند خلع سلاح و در محل دستگیر کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در بررسی اولیه از متهمان ۲ قبضه سلاح سرد و ۶ دستگاه گوشی تلفن همراه که همان روز سرقت کرده بودند کشف شد و مشخص شد موتورسیکلتی که سارقان با آن اقدام به سرقت می‌کنند نیز دارای سابقه سرقت است و متهمان ۳۷ ساله در تحقیقات پلیسی به جرم خود و سرقت و زورگیری معترف که تا کنون چندین باخته شناسایی شده اند.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: تحقیقات پلیسی برای شناسایی مال باختگان و جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.

کشف ۱۵ فقره سرقت لوازم خودرو

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در حال سرقت خبر داد و گفت: متهم به ۱۵ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد.

سرهنگ گودرزی اظهار داشت: عملیات کلانتری ۲۱۰ پایانه شرق در حال گشت زنی در محدوده کلانتری به راننده یک دستگاه خودروی سواری در حال پرسه زنی در مابین خودروها بود مشکوک می‌شوند و خودرو وی را زیر نظر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه متهم از خودرو پیاده و مشغول باز کردن درب خودرو پارک شده می‌شود افزود: مأموران سریعاً وارد عمل شده و طرح مهار سارق را عملیاتی می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم به محض مشاهده مأموران پلیس سوار بر خودرو خود که کمی جلوتر پارک شده بود می‌شود ادامه داد: در این عملیات پلیسی خودرو متهم متوقف و راننده آن دستگیر می‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اضافه کرد: در بررسی اولیه از داخل خودرو متهم یک عدد دوربین، تجهیزات کامپیوتر، ادکلن، دو دستگاه تلفن همراه و پاوربانک سرقتی و آلات و ادوات سرقت از وی کشف و متهم در تحقیقات اولیه به ۱۵ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ گودرزی با بیان سوابق متهم در امر سرقت و تحمل حبس در زندان، خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.

پایان راه جیب بر مترو

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری جیب بری در ایستگاه مترو حین سرقت خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ۲۰ فقره جیب بری معترف شد.



سرهنگ گودرزی اظهار داشت: در پی افزایش سرقت در ایستگاه‌های مترو به روش جیب بری موضوع به کلیه مأموران مستقر در ایستگاه‌ها اعلام و گشت زنی‌های هدفمند برای پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه مأموران مستقر در ایستگاه مولوی روز گذشته به یک مرد که در حال پرسه زنی بی هدف در ایستگاه‌ها بود مشکوک می‌شوند افزود: مراقبت‌های ویژه آغاز تا اینکه مأموران متهم را در حال سرقت از شهروندی با استفاده از ازدحام جمعیت مشاهده می‌کند و سریعاً وارد عمل شده و متهم را غافلگیر و دستگیر می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۲۴ ساله در تحقیقات پلیسی بعمل آمده به جرم خود و ۲۰ فقره سرقت به روش جیب بری در ایستگاه‌های مترو های تهران اعتراف کرد.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه یک دستگاه تلفن همراه سرقتی از متهم کشف شد، افزود: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد و متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری سارقان تجهیزات بیمارستان

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۳ سارق حرفه‌ای تجهیزات بیمارستان خبر داد و گفت: متهمان به ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.



سرهنگ گودرزی بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات پزشکی در یکی از بیمارستان‌های مرکز شهر تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی مشخصات سارقان را شناسایی کردند افزود: تصاویر متهمان به واحدهای گشتی ارائه و مأموران روز گذشته در حال گشت زنی در داخل بیمارستان متهمان را در حال تردد در یکی از بخش‌های بیمارستان مشاهده و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بررسی اولیه از آنها تجهیزات ریز اتاق عمل و در بازدید از خودروی متهمان اموالی اعم از کپسول اکسیژن و … مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهمان ۳۲ الی ۳۴ ساله در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و سرقت تجهیزات پزشکی در بیمارستان طی چند ماه گذشته معترف و اظهار کردند تا کنون مرتکب ۱۰ فقره سرقت مشابه شده اند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان، خاطر نشان کرد: پرونده و متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.