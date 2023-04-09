انهدام باند زورگیری از بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی از دستگیری سه مرد جوان که از بانوان با تهدید سلاح سرد زورگیری می‌کردند، خبر داد و گفت: ساعت ۲۲:۰۰ هفدهم فروردین ماه سال جاری عملیات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در حال گشت زنی در محدوده خیابان "ایوانک" تهران بودند که به سه مرد جوان که به صورت پیاده، افراد گذری از پارک "نهج البلاغه" را زاغ زنی می‌کردند، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: متهمان در همین حین به طرف خانم میانسالی حمله ور و با تهدید سلاح سرد از وی یک دستگاه تلفن همراه زورگیری و به سرعت از محل گریختند.

وی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مهار و اعلام مشخصات متهمان به سایر گشت‌های انتظامی، هر سه متهم در یک عملیات منسجم و پلیسی دستگیر و در بررسی‌های بیشتر از متهمان دو قبضه سلاح سرد و یک دستگاه تلفن همراهی که متهمان قبل از دستگیری سرقت کرده بودند کشف شد.

گودرزی ادامه داد: متهمان ۳۳ الی ۳۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۳۰ فقره سرقت مشابه با همکاری همدیگر معترف و اظهار داشتند پس از سرقت و زورگیری تلفن همراه اموال مسروقه را به فرد معینی فروخته‌اند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران در پایان با اشاره به سوابق متهمان در امر سرقت و تحمل حبس در زندان خاطرنشان کرد: در این رابطه ۱۵ شاکی که اکثر آن‌ها خانم‌های مسن بودند شناسایی و شناسایی مالخر اموال مسروقه در دستور کار پلیس قرار دارد.

به گفته وی همه مالباختگان به همراه متهمان پرونده راهی مراجع قضائی شدند.