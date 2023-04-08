۵ شهرستان گلستان در وضعیت نارنجی کرونا/ ۱۲۹ بیمار بستری هستند

سعید گل‌فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گلستان به ۱۲۹ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از مجموع بیماران بستری، ۳۵ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۱۳ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند که حال آن‌ها وخیم است.

گل فیروزی گفت: روند بیماران مبتلا به کرونا با فراز و فرود همراه بوده و در هفته‌های اخیر بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ نفر در نوسان است.

وی اعلام کرد: هم اکنون شهرستان‌های مراوه تپه، کلاله، مینودشت، بندرگز و بندرترکمن در وضعیت نارنجی قرار دارند و شهرستان های گنبدکاووس، گالیکش، آزادشهر، رامیان، علی آباد کتول، آق قلا، گمیشان، گرگان و کردکوی هم در وضعیت زرد کرونا هستند.

گفتنی است: تداوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و تکمیل واکسیناسیون از عواملی است که به گفته کارشناسان بهداشتی می‌تواند از شیوع کرونا جلوگیری کند.