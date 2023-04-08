به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی، مدیرعامل شرکت مترو تهران در توضیح برنامههای فصل نخست سال جاری گفت: به موجب پیگیریهای صورت گرفته و تداوم عملیات اجرایی پروژههای مختلف و متعدد شرکت مترو، انشالله بهار امسال شاهد بهرهبرداری از نخستین ایستگاه بخش توسعه غربی خط ۴ که ایستگاه "علامه جعفری" نام گرفتهاست، خواهیمبود.
مدیرعامل شرکت مترو تهران خاطرنشان کرد: همچنین ایستگاه میدان کتاب به عنوان آخرین ایستگاه منتهی الیه شمالی خط ۷ نیز از نیمه نخست سال جاری افتتاح خواهدشد. از طرفی اگر دولت بتواند تعهدات خود در زمینه تأمین منابع مالی پروژه خط مترو پرند را در موعد مقرر عملیاتی کند، میتوانیم ایستگاه مترو این شهر و ۱۹ کیلومتر مسیر ریلی آن را در نخستین روزهای خردادماه تقدیم مردم کنیم.
وی در ادامه به بهرهبرداری از چند ورودی جدید در خطوط ۶ و ۷ اشاره کرد و افزود: در زمینه رفع نواقص ایستگاههای در حال بهرهبرداری، غیر از تکمیل و افتتاح چند ورودی دوم، فرآیند راهاندازی تعداد آسانسورهای بیشتر، نصب تجهیزات باقی مانده تهویه هوا، هواکشهای میان تونلی و هواسازهای ایستگاهی، بهره برداری از پست برق جنوبی خط ۶ (پست کیانشهر) و ادامه عملیات عمرانی پایانههای آزادگان، فاز دوم پایانه شهید کلاهدوز، پایانه دولت آباد و آغاز تجهیز کارگاه پایانه تختی را پیش رو خواهیم داشت. ضمن آنکه انتظار داریم پروژههای توسعه جنوبی خط ۶ و نیز توسعه شرقی خط ۴ نیز اهداف نشانهگذاری شده در برنامه زمانبندی اقدامات بهار سال ۱۴۰۲ را محقق سازند.
هرمزی در پایان صحبتهای خود، اخذ استانداردهای نهایی برای تولید انبوه قطار ملی مترو با عمق داخلی سازی ۸۵ درصد و همچنین آغاز عملیات حفاری فاز نخست خط ۱۰ مترو در بخش غربی آن را از جمله برنامههای سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با توجه به اهتمام ویژه مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال جاری و اختصاص اعتبارات و بودجه لازم، روند افتتاحیههای شبکه مترو تهران در کل طول سال جاری به شکلی قابل قبول تداوم داشته باشد.
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