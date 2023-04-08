به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسکواش، پس از انتخاب امیر عزیزی پور به عنوان رییس فدراسیون اسکواش ایران، زینا ولدریج رییس فدراسیون جهانی اسکواش در پیامی این انتخاب را تبریک گفت.

متن پیام رییس فدراسیون جهانی به شرح زیر می باشد.

«آقای امیر عزیزی‌پور

انتخاب شما به عنوان رییس جدید فدراسیون اسکواش ایران را صمیمانه تبریک عرض می نمایم. رسالت ما برقراری ارتباط موثر و پربار با شما است و اطمینان داریم که انتخاب شما فرصت های جدیدی را برای ورزش ما در ایران ایجاد خواهد کرد.

فدراسیون جهانی اسکواش و من مشتاق کار با شما و دیدار جنابعالی در آینده هستیم. آرزوی موفقیت های روزافزون در سال های پیش رو را برای جنابعالی خواستارم.»