مطالعات فاز صفر احداث تله کابین درازنو امسال اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جرجانی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: پارک جنگلی امام رضا (ع)، آب بندان ۶ هکتاری و جنگل‌های هیرکانی در کنار مناطق ییلاقی و کوهستانی مانند درازنو، شهر کردکوی را به یکی از تفرجگاه‌ها مورد علاقه گردشگران تبدیل کرده است که تلاش داریم از این فرصت برای کسب منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری استفاده کنیم.

شهردار کردکوی گفت: براساس این مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر، اعتبار مورد نیاز برای اجرای مطالعات فاز صفر تله کابین کردکوی در مسیر درازنو، در بودجه سال جاری شهرداری پیش‌بینی شده است.

وی گفت: بودجه سال جاری به شهرداری کردکوی هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مصوب شده که ۹۰۰ میلیارد ریال آن از محل منابع دریافتی، عوارضی و سایر منابع معمول تأمین می‌شود و ۳۰۰ میلیارد ریال از منابع سرمایه گذاری تأمین خواهد شد.

جرجانی افزود: سال گذشته ۱۰ هزار تُن آسفالت در سطح معابر کردکوی استفاده شده است و تلاش می کنیم میزان آسفالت در سال جاری به ۲۰ هزار تن افزایش یابد که این رویه در تاریخ مدیریت شهری کردکوی بی سابقه است.

شهردار کردکوی گفت: کسب منابع درآمدی پایدار و مولدسازی مستغلات و دارایی‌ها یکی از رویکردهای اساسی مدیریت شهری در سال جاری خواهد بود و به دنبال افزایش چند برابری درآمدهای پایدار در کردکوی خواهیم بود.

وی اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و با همراهی شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۲ میزان درآمد ماهانه شهرداری از محل مستغلات و تبلیغات به پنج میلیارد ریال خواهد رسید.