حل مشکلات کلانشهر کرمانشاه نیازمند کار جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان بعد از ظهر شنبه در دیدار با سرپرست جدید فرمانداری کرمانشاه که در محل این فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: حضور یکی از مدیران انتظامی استان در مسند فرمانداری کلانشهر کرمانشاه بیانگر درایت، شجاعت و لیاقت خوبی است که در نزد مدیران انتظامی وجود دارد.

وی افزود: آقای آمویی یکی از همین افرادی است که با تجربه سال‌ها مدیریت موفق در عرصه انتظامی این بار پای به عرصه یکی از دستگاه‌های حاکمیتی گذاشته و با توجه به شناختی که از وی دارم قطعاً می‌تواند در این جایگاه نیز مؤثر و منشأ خیر و خدمت باشد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از محمدرضا آمویی به عنوان چهره‌ای خوشنام و محبوب در مجموعه انتظامی یاد کرد و گفت: وی حوزه‌های مدیریتی زیادی را تجربه کرده و موفق نیز بوده است و همین تجارب ارزشمند می‌تواند عاملی باشد که بتواند با برنامه ریزی صحیح در راستای رفع مشکلات اقدام کند.

جاویدان با اشاره به درخشان بودن کارنامه آمویی، بیان کرد: در مدت زمانی که فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه را برعهده داشته‌ام کاری نبود که به وی سپرده باشم اما از عهده و انجامش برنیامده باشد که همین امر بیانگر ظرفیت و توانمندی بالای این مدیر لایق انتظامی است.

وی با اشاره به استفاده دولت آقای رئیسی از همه ظرفیت‌ها برای خدمتگزاری هرچه بهتر به مردم، گفت: توفیق خدمت به شهروندان افتخار بزرگی است که امروز نصیب آقای آمویی شده است و امیدوارم بتواند به خوبی از این فرصت استفاده کرده و نام نیکی از خود در مدیریت جدید به یادگار بگذارد.

جاویدان در پایان بار دیگر با تبریک به آقای آمویی و آرزوی موفقیت برای وی در مسند فرمانداری کرمانشاه، گفت: مجموعه انتظامی استان نیز آماده هرگونه تعامل و همکاری با وی و مجموعه فرمانداری می‌باشد تا خدمات بهتر و گسترده‌تری به مردم فهیم و انقلابی کرمانشاه ارائه شود.

گفتنی است، در این دیدار سردار جمال سلمانی جانشین فرمانده، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی رئیس عقیدتی سیاسی، سرهنگ محمد زمانی رئیس حفاظت اطلاعات و سرهنگ فرزاد اکبری معاون هماهنگ کننده انتظامی استان نیز سردار جاویدان را همراهی کردند.