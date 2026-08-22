حوادث ۲۴ ساعت گذشته اصفهان۱۷ مصدوم و ۴ فوتی داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمارهای ثبتشده در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان اصفهان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، امدادگران این جمعیت ۱۱ مورد حادثه را در نقاط مختلف استان پوشش دادهاند که از این میان، ۶ مورد مربوط به حوادث جادهای و ۵ مورد نیز خدمات حضوری به هموطنان بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با تشریح جزئیات این عملیاتها افزود: در مجموع حوادث رخداده، ۲۳ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۱۷ نفر از آنان مصدوم شدند. از این تعداد، ۶ نفر توسط تیمهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳ نفر نیز بهصورت سرپایی درمانهای اولیه را دریافت کردند.
مؤمنی با اشاره به دشواری برخی عملیاتهای صورتگرفته تصریح کرد: با توجه به شدت حوادث جادهای، تیمهای امدادی در ۳ مورد مجبور به عملیات رهاسازی شدند تا مصدومان محبوسشده در خودروها را نجات دهند.
وی همچنین با ابراز تأسف از تلفات جانی در این بازه زمانی بیان کرد: علیرغم تلاشهای بیوقفه نیروهای امدادی، ۴ نفر از هموطنان در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان ابراز کرد: پایگاههای امداد و نجات ازونبلاغ فریدونشهر، قرقچی میمه (۳ مورد)، کرکس نطنز، پلیسراه فلاورجان (۲ مورد)، چاله سیاه شاهینشهر و مسجد شهدا کاشان (۲ مورد) در عملیاتهای ۲۴ ساعت اخیر مشارکت مستقیم داشته و با تمام ظرفیت برای خدمترسانی به هموطنان در حال آمادهباش هستند.
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