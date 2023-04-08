به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی شامگاه شنبه در هفدهمین یادواره ۴۳۷ شهید و روز شهرستان نکا و همچنین بزرگداشت سردار شهید محمدحسن قاسمی طوسی که در مصلا امام خمینی شهرستان برگزار شد، گفت: امثال سردار طوسی‌ها، سلیمانی‌ها، شیرودی‌ها و دیگر رزمنده‌های دلاور که خط سرخ شهادت را انتخاب کردند با ولایتمداری و جوانمردی در این مسیر قرار گرفتند.

وی افزود: شهدا با هدایت الهی و انتخاب درست در مسیری قرار گرفتند که فهم ما توان درک آن را ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری عمل شهدا را ماندگار و جاودانه خطاب کرد و همچنین بیان داشت: شهدا با دینداری، پایمردی، جوانمردی و ولایت‌پذیری از جایگاه والایی برخوردار هستند که به هیچ وجه عمل این مردان خوب خدا از بین نمی‌رود بلکه همواره جاودانه‌تر از گذشته در طی تاریخ اسلامی می‌ماند.

سلیمانی وصیت نامه‌های به جا مانده از شهدا را عرفانی تداعی کرد که در این خصوص دانشمندان عرفان دوباره باید به مسئله عرفان، ایثار، فداکاری، و جوانمردی بپردازند.

وی اضافه کرد: وصیت نامه‌های بجا مانده از شهدا همواره این نظام و انقلاب را بیمه کرده است لذا در این راستا دشمنان باید بدانند تا زمانی که این نظام بیمه خون شهدا است نمی‌توانند آسیبی به این انقلاب برسانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان متذکر شد: زمانی که با مخالفین مواجه می‌شوید قاطعیت داشته باشید چرا که شهدا نیز با تاسی از امام راحل همین مسیر را در پیش گرفتند و پیروز میدان شدند.