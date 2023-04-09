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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

فرماندار شهرستان تبریز خبر داد؛

توزیع صندوق‌های جمع آوری زکات فطریه با نظارت فرمانداری تبریز

توزیع صندوق‌های جمع آوری زکات فطریه با نظارت فرمانداری تبریز

تبریز- فرماندار شهرستان تبریز گفت: تمامی صندوق های ویژه جمع آوری زکات فطریه، به منظور رعایت موارد ایمنی و جلوگیری از سوء استفاده افراد غیرمسئول ممهور به مهر فرمانداری و شورای زکات خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری آذر در جلسه شورای زکات شهرستان تبریز، افزود: همه متصدیان صندوق‌های فطریه، کارت شناسایی معتبر همراه خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه پرداخت به موقع و کامل زکات به عنوان یک فریضه واجب دینی است، گفت: ۶۶ ارگان اعم از ادارات، مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه و انجمن‌های حمایتی برای جمع آوری زکات فطریه در شهرستان تبریز معرفی شده اند.

فرماندار شهرستان تبریز تاکید کرد: در جمع آوری وجوه زکات فطریه باید ملاحظات شرعی و امانت داری به دقت رعایت شود تا اعتماد و اطمینان در جامعه از لحاظ نحوه وصول و هزینه کرد وجوه حاصله ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام به دنبال سم پاشی در حوزه احکام دینی هستند، گفت: باید گزارش کامل و جامع در خصوص فطریه جمع آوری شده به صورت شفاف به مردم ارائه شود.

کد مطلب 5749833

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