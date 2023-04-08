به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده عصر شنبه در آئین افتتاح مسجد امیرالمومنین پل اسلام آباد، ضمن قدردانی از خیرین و دست‌اندرکاران احداث این مسجد، اظهارداشت: احداث این مسجد محصول وفاق و همدلی مردم و مسئولین است که قابل قدردانی است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، مسجد را پایگاه اجتماع مومنان دانست و ابراز کرد: نباید تصور کرد که مسجد تنها به اقامه نماز محدود می‌شود و اگر به دوران پیامبر نیز مراجعه کنیم مشخص است که مسجدالنبی پایگاه حاکمیت و خلافت پیامبر (ع) محسوب می‌شد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، مسجد در دوران پیامبر، پایگاه عظمت اسلام بود، بیان کرد: مسجد کوفه مرکز تدریس امام صادق بود و بیش از چهار هزار شاگرد را در مسجد تربیت کردند و در این برهه مسجد کارکرد آموزشی ایفا می‌کرد.

وی، با ذکر این نکته که بسیاری از اختلافات در مساجد قابل حل است، خاطرنشان کرد: بسیاری از اختلافات و مرافعات مردمی امکان حل شدن در مساجد را دارند تا به دستگاه قضایی نرسد. بزرگان، علما و ریش سفیدان باید به خوبی از این ظرفیت استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، مسجد سنگر و پناه‌گاه اهل ایمان است، تصریح کرد: دشمن از مسجدی شدن جوانان ایران هراس دارد و سعی دارد به این رابطه آسیب وارد کند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با ذکر این نکته که آبادانی مسجد به خشت و گل نیست، گفت: آبادانی مسجد به میزان حضور جوانان در آن است و بزرگان نیز باید با روی گشاده و اخلاق خوب، سعی در جذب نوجوانان و جوانان کنند.

وی، با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات برادران اهل سنت در موضوع حفظ قرآن، عنوان کرد: همواره به دستگاه‌های فرهنگی هم اعلام کرده‌ام که در حوزه حفظ قرآن کریم باید از برادران اهل سنت الگو برداری کنند و برادران اهل سنت نیز تجربیات خود در این حوزه را به دیگران نیز منتقل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با بیان این نکته که برادران اهل سنت مساجد شیعیان را از خود بدانند و برادران شیعه نیز مساجد اهل سنت را از خود بدانند، ابراز کرد: در روایات و آحادیث هیچ تفاوتی میان مساجد شیعیان اهل سنت وجود ندارد و اقامه نماز در تمام آن‌ها دارای ثواب است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با بیان این نکته که دشمن در تلاش برای شکستن صفوف متحد میان مسلمانان است، بیان کرد: روز قدس، روز عظمت جهان اسلام است و برادران شیعه و سنی باید آن را متعلق به خود بدانند و باید آن را موضوع برای تبلور و تجلی وحدت مسلمانان دانست.