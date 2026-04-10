میراث رهبر شهید انقلاب، تثبیت هویت ملی و تقویت قدرت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته بندرعباس اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب همواره «امیدآفرینی در جامعه» را رسالت اصلی مسئولان میدانستند و تاکید داشتند که آینده متعلق به امت اسلامی است و هیچگونه هراس از دشمن نباید در مدیریت کشور جایگاهی داشته باشد.
وی با توصیف شخصیت رهبر شهید انقلاب بهعنوان شخصیتی «چندبعدی و جامع»، افزود: ایشان فقیه، مفسر قرآن، سیاستمدار باتجربه، آشنا با هنر و دارای قدرت ادبیاتسازی در عرصههای سیاسی و فرهنگی بودند و مفاهیم بنیادینی که در دوره رهبری مطرح کردهاند، نیازمند گردآوری و تدوین در قالب مجموعهای مستقل است.
امام جمعه بندرعباس همچنین در بخشی از سخنان خود به موضوع مذاکره اشاره داشت و گفت: مذاکره نه ذاتا خوب است و نه بد، بلکه اهمیت آن به شرایط و جایگاه طرفین بستگی دارد؛ مذاکره از موضع قدرت با مذاکره از موضع ضعف تفاوت اساسی دارد.
وی یادآور شد: مطابق قانون اساسی، تصمیمگیری درباره جنگ و صلح بر عهده رهبری است و هرگونه مذاکره در این حوزه با موافقت ایشان انجام میگیرد.
حجت الاسلام عبادیزاده با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای دوقطبیسازی، تصریح کرد: دشمن ممکن است از موضوع مذاکره برای ایجاد شکاف در جامعه بهره ببرد ازاینرو ضروری است در برابر مکر و فتنهها هوشیار بود.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) گفت: بزرگترین تحول دوره آن حضرت، پایهگذاری نهضت علمی و فرهنگی و تربیت هزاران شاگرد اثرگذار در جهان اسلام بود که به گسترش تشیع منجر شد.
وی افزود: مهندسی فرهنگی که امروز در بیانات امامین انقلاب مورد تاکید است، ریشه در اقدامات تمدنساز امام صادق(ع) دارد؛ دورانی که شیعه پس از واقعه عاشورا جمعیتی اندک داشت اما با تلاشهای آن امام همام، تحولی عمیق در جهان اسلام شکل گرفت.
حجت الاسلام عبادیزاده ادامه داد: در عصر امام سجاد(ع)، شیعیان حقیقی در مدینه و مکه بسیار اندک بودند، اما امام صادق(ع) شرایطی فراهم کردند که تنها در کوفه ۶۰ فقیه برجسته و نزدیک به ۹۰۰ راوی حدیث تربیت شدند و دانشگاه علمی آن حضرت بیش از چهار هزار شاگرد در حوزههای فقه، کلام، تفسیر و حتی علوم طبیعی پرورش داد.
امام جمعه بندرعباس بیان کرد: امام صادق(ع) هویت شیعی را سازماندهی کردند و با پرهیز دادن شیعیان از افراط و تندروی، آنان را به ارتباط سازنده با امت اسلامی توصیه میکردند.
