مسجدالرسول شهر انبارالوم آق قلا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه و در سالروز معراج رسول اکرم (ص)، با حضور حجت الاسلام جلیل دماوندی امام جمعه، مسئولان و جمعی از مردم روزه دار مسجد الرسول (ص) شهرک نیایش شهر انبارالوم افتتاح شد.

امام جمعه انبارالوم آق قلا در این مراسم گفت: نقش مساجد در جهاد تبیین و روشنگری بر اساس ارزش‌های دینی و انقلابی نقش بی‌بدیل است و از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند،

حجت الاسلام جلیل دماوندی افزود: مساجد در ارتباط با مسائل فرهنگی و غرب زدایی نقش بسزایی دارند لذا تقویت مساجد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: انقلاب اسلامی با سرعت در حرکت است و مساجد نباید از انقلاب عقب بیفتند افزود: اگر نگاه دفاعی و جبهه فرهنگی قوی نداشته باشیم در برابر تهاجمات فرهنگی آسیب می‌بینیم.

دماوندی بیان کرد: جامعه سازی بدون محله سازی امکان پذیر نیست بنابراین مساجد باید در امر محله سازی تلاش کنند.

جلیل دماوندی تاکید کرد: توسعه اندیشه انقلاب اسلامی باید بر پایه مساجد صورت گیرد لذا باید نگاه ما به این مکان امن الهی به عنوان پایگاه فرهنگی باشد.

گفتنی است؛ این مسجد در زمینی به مساحت ۳۶۰ متر مربع با هزینه بیش از یک میلیارد تومان ساخته شد.