گوشت قرمز در استان سمنان توزیع شد/ قیمت مصوب ۲۵۶ هزار تومان

محمد رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه برای سفره ماه رمضان مردم استان سمنان ۱۳ هزار تن شکر ذخیره سازی شد، بیان کرد: برای برنج خارجی و وارداتی که هیئات مذهبی نوعاً نیاز دارند نیز ذخیره چهار هزار تنی در شهرستان‌های استان سمنان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تمرکز ما بیشتر بر تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم استان سمنان است، افزود: پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی نیز طرحی را در دست اجرا دارد که طی روزهای آتی توزیع گوشت دام سنگین با قیمت ۲۵۶ هزار تومان صورت خواهد پذیرفت.

کمبودی نداریم

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه ۲۰ مرکز توزیع در استان توزیع شده تا گوشت دام سنگین دولتی توزیع شود، بیان کرد: ۳۰۰ تن مرغ منجمد نیز در استان ذخیره شده تا بتوانیم در مواقع ضروری، نیازهای مردم استان سمنان را برطرف کنیم.

صادقی با بیان اینکه مردم نگران تأمین اقلام مورد نیازشان نباشند چرا که ذخیره سازی خوبی در استان سمنان صورت گرفته است، ابراز کرد: در زمینه اقلام مورد نیاز مردم کمبودی نخواهیم داشت.

وی از اواخر فروردین ماه کم کم بر روی خرید گندم تمرکز خواهیم داشت، افزود: ذخیره استراتژیک آرد برای سال ۱۴۰۲ و حتی اوایل سال آتی مهمترین هدف ما از خرید تضمینی در سراسر استان سمنان خواهد بود.