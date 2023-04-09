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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۴۸

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

۲۰ هزار بسته معیشتی در کرمان توزیع شد

۲۰ هزار بسته معیشتی در کرمان توزیع شد

کرمان - مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان در کرمان خبر داد.

ناصر عسکری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان طرح‌های توزیع اقلام خوراکی بین نیازمندان در استان کرمان اجرا شده است و سعی کردیم برای وعده‌های افطار و سحری اقشار آسیب پذیر بسته‌های غذایی تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: تا کنون ۸۰۰ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شده و ۲۰ هزار بسته معیشتی نیز تأمین و در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.

عسکری نژاد افزود: در این طرح سعی شده است افراد کم درآمد شناسایی و اقلام و بسته‌های معیشتی در اختیار این افراد قرار گیرد.

وی برگزاری سفرهای افطاری ساده یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرا است که با کمک خیران برپا می‌شود.

کد مطلب 5750162

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