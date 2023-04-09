۵۰ میلیارد تومان به پروژه تونل کبیرکوه در جنوب ایلام تزریق شد

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دیدارهای انجام شده با بانک عامل، در خصوص تعیین تکلیف نهایی نحوه پرداخت اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان (ماده ۵۶) به پروژه تونل کبیر کوه؛ خوشبختانه پس از رایزنی‌های امروز مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار تزریق و مابقی تا پایان اردیبهشت ماه به این پروژه تزریق می‌شود.

وی به پروژه‌های تونل کبیرکوه و فرودگاه آبدانان اشاره کرد و افزود: با تکمیل این پروژه‌ها شهرهای جنوبی استان از بن بست خارج شده و امر سرمایه گذاری که پیش فرض رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است در منطقه تسهیل می‌شود.

پیشرفت فیزیکی تونل بزرگ کبیرکوه بین شهرستان‌های آبدانان و دره شهر به ۷۵ درصد رسیده است.

طول تونل اصلی کبیرکوه چهار هزار و ۷۵۰ متر است که حفاری و کف برداری آن به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار مشغول عملیات لاینینگ آن بوده و ۲ هزار و ۸۰۰ متر از لاینینگ آن نیز به انجام رسیده است.