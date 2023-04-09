بارگاه منور رضوی میزبان مراسم احیای زائران غیرایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدذوالفقاری با اشاره به فرارسیدن شبهای قدر اظهار کرد: شب قدر، شب بارش رحمت و غفران الهی بر سر بندگان است و خداوند تبارک تعالی، با نزول قرآن کریم در این ماه، عظمت این ماه مبارک را دو چندان و نعمات الهی را بر بندگان خویش تمام کرد.
مدیر زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی بیان کرد: به همین مناسبت، مدیریت زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی برنامههای متعدد فرهنگی، مذهبی و معرفتی ویژهای را در رواق غدیر و درالرحمه بارگاه منور رضوی برای زائران اردو زبان و عرب زبان تدارک دیده است تا همه زائران از برکات این شبهای عزیز بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه یکشنبه بیستم فروردین، مراسم احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ویژه زائران اردو زبان از ساعت ۲۰ با قرائت زیارت امام حسین (ع) و قرائت دعای جوشن کبیر توسط نجف علی سعادتی از مداحان اهل بیت (ع) آغاز میشود، گفت: سید موسی موسوی در ادامه در وصف مظلومیت حضرت علی (ع) به روضه خوانی و مدیحه سرایی میپردازد و سپس مراسم قرآن به سر، توسط حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد مهدی رضوی اجرا میشود.
حجت الاسلام ذوالفقاری تصریح کرد: سه شنبه بیست و دوم فروردین ماه، در ابتدای مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان زائران ویژه امام رضا (ع) از قرائت زیارت امام حسین (ع) بهرهمند خواهند شد و سپس عباس غبیشی به قرائت دعای پر فیض جوشن کبیر و سید موسی موسوی به نوحه خوانی خواهند پرداخت.
مدیر زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی اضافه کرد: حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد مهدی رضوی در این مراسم پر فیض، به ایراد سخنرانی و همچنین اجرای مراسم قرآن به سر میپردازد.
وی بیان کرد: در مراسم احیا شب بیست و سوم رمضان پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه آقایان صلاح حدیدی و نجف علی سعادتی ساعت ۲۱ آغازگر دعای پرفیض جوشن کبیر هستند. نوحه خوانی مداحان اهل بیت (ع) و سخنرانی حجتالاسلام سید سجاد مهدی رضوی از دیگر بخشهای این مراسم خواهد بود.
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