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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

معاون استاندار بوشهر:

۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین برق صنایع بوشهر سرمایه‌گذاری می‌شود

۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین برق صنایع بوشهر سرمایه‌گذاری می‌شود

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین برق حوزه‌های صنعتی استان بوشهر سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان شرکت‌های توزیع نیروی برق استان بوشهر و شرکت برق منطقه‌ای بوشهر و فارس با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام مهار تورم و رشد تولید اظهار داشت: در این راستا باید نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه تولید اقدام ویژه شود.

وی یکی از مهمترین زیرساخت‌های حوزه تولید را تأمین برق دانست و افزود: در شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و سایت پرورش میگو شیف غربی بوشهر با توجه به تقاضای سرمایه‌گذاری نیازمند تأمین برق جدید هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به تشکیل جلسه تخصصی با برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، شیلات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: در این نشست توافق شد در مدت ۲ سال نسبت به احداث ایستگاه ۲۳۰ کیلو ولت و ۶۳ کیلو ولت برق، خطوط انتقال مورد نیاز، تأمین اعتبارات در هر یک از موارد یاد شده اقدام شود.

باستین از انعقاد تفاهم‌نامه برای اجرای طرح‌های یاد شده خبر داد و بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تحقق تعهدات از جمله تأمین اعتبارات مالی و اجرایی شدن طرح‌ها و زمینه‌سازی برای تأمین برق واحدهای تولیدی، صنعتی و سایت‌های آبزی‌پروری اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در مجموع برای تأمین برق حوزه‌های صنعتی استان بوشهر افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار طرح برق‌رسانی به سایت‌های پرورش میگو نیز برآورد مالی می‌شود.

کد مطلب 5750537

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