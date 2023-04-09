به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المیادین، روز گذشته هیئت‌هایی از عربستان و عمان وارد پایتخت یمن شدند تا در مذاکرات برقراری آتش‌بس و رفع محاصره یمن مشارکت کنند.

طرف یمنی در این مذاکرات نیز «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن است که با طرف سعودی قرار است درباره مهمترین مسائل و دغدغه‌های ملت یمن گفتگو کند.

بنابر اعلام منابع رسمی یمنی، هدف اصلی مذاکرات کنونی در صنعا رفع کامل محاصره یمن، توقف تجاوزات علیه این کشور و تحقق همه مطالبات بر حق ملت یمن از جمله پرداخت حقوق‌های معوقه و بهره‌مندی از درآمدهای نفتی و گازی این کشور است.

در همین رابطه، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: هنوز زود است که درباره موفقیت مذاکرات صنعا صحبت کنیم اما در شرایط کنونی فضای صلح بر منطقه حکمفرما شده که عاملی برای خوشبینی ما به آینده است.

البخیتی در توئیتر خود نوشت: دستیابی به صلح شرافتمندانه بین صنعا و ریاض یک پیروزی برای هر دو طرف است، همه طرف‌ها باید از تلاش برای کسب امتیاز از طریق رسانه‌ها جلوگیری کرده و ضمن خودداری از برهم زدن فضای صلح، صفحه گذشته را ورق زده و آینده‌ای جدید را رقم بزنند.

در همین رابطه محمد عبدالسلام مذاکره‌کننده ارشد یمنی تصریح کرده بود که خواسته‌های صنعا توقف تجاوز، رفع محاصره کامل، پرداخت حقوق همه کارکنان از محل درآمدهای نفت و گاز، خروج نظامیان بیگانه از کشور، دریافت غرامت جنگ، و بازسازی یمن است.