انصارالله یمن توافق احتمالی با عربستان را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، تفاهم و توافق احتمالی با عربستان سعودی را تائید کرد و گفت: «نمی توانم در مورد جزئیات آن صحبت کنم.»

اما در همین رابطه عضو ارشد انصارالله یمن اعلام کرد که ادامه حضور نیروهای اماراتی را به هیچ وجه در خاک یمن نخواهیم پذیرفت. به گفته البخیتی، مشارکت امارات با عربستان در تجاوز به یمن اشتباه بزرگی بود و امارات باید درس عبرت بگیرد و عقب نشینی کند. محمد البخیتی همچنین افزود: «شرایط دستیابی به آتش بس با شرایط دستیابی به صلح متفاوت است.»

پیش از این نیز المیادین گزارش داده بود که هیأتی از عربستان سعودی به ریاست سفیر این کشور و همراه با یک هیأت عمانی قرار است طی دو روز آینده وارد صنعا، پایتخت یمن می‌شوند.

البخیتی در سخنان خود همچنین افزود: «راه حل اصلی یمن در اختیار همه نیروهای فعال در این کشور است و ما به یمنی‌های درگیر در تجاوز اعلام می‌کنیم که فرصت صلح را از دست ندهند.»

به گفته البخیتی، رویکرد عربستان برای دستیابی به صلح با یمن یا هر طرف دیگر، موضع عربستان و همه طرف‌های درگیر در یمن را تقویت خواهد کرد.

محمد البخیتی در ادامه تاکید کرد که آتش بس در یمن پیش از عید فطر با تفاهم در دو مرحله توافق به دست خواهد آمد. عضو ارشد انصاراالله یمن این را نیز افزود که در جریان حوادث ۱۱ سپتامبر، علی عبدالله صالح سعی کرد به عنوان جایگزینی برای عربستان، همچنان متحد آمریکا باقی بماند.

ساعاتی پیش از این نیز، رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده بود که توافق آتش بس دائمی بین عربستان سعودی و یمنی‌ها ممکن است قبل از عید فطر اعلام شود.

محمد عبدالسلام، مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن با انتشار توییتی ضمن تأیید مذاکرات جاری بین عربستان و یمن نوشت: «ما به تلاش‌ها برای پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره از طریق مذاکره ادامه می‌دهیم و به عنایت الهی امیدواریم که این امر محقق شود و آسیب‌های جنگ نیز جبران شود.» وی همچنین تأکید کرد: در مذاکرات تمام منافع مردم یمن از المهره تا صعده (سرتاسر یمن) مدنظر خواهد بود و ان‌شاء‌الله صلح محقق خواهد شد.

صبح روز جمعه نیز منابع آگاه یمنی از توافق غیر علنی ریاض و صنعاء مبنی بر تمدید آتش‌بس در یمن و پس از آن اعلام پایان رسمی جنگ در این کشور از سوی عربستان خبر دادند.

منابع یمنی آگاه اعلام کردند که سفیر عربستان در یمن در جریان دیدار با رئیس و اعضای شورای ریاستی یمن در سالروز تشکیل این شورا با آن‌ها در خصوص توافقات غیر علنی صورت گرفته با صنعاء رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان به دنبال تمدید آتش‌بس در یمن به مدت یک سال دیگر در برابر بازگشایی بندر الحدیده است.

بعد از تمدید آتش‌بس با شروط جدید، عربستان به صورت رسمی پایان جنگ در یمن و توقف مداخلات در این کشور را اعلام خواهد کرد. بر اساس این گزارش، بعد از اعلام رسمی پایان جنگ در یمن، مذاکرات یمنی-یمنی با نظارت سازمان ملل و زیر نظر عربستان برگزار می‌شود. این مذاکرات با هدف توافق بر سر مرحله انتقالی به مدت ۲ سال، در خصوص شکل حاکمیت در یمن انجام خواهد شد.