انهدام ۴ باند سارقین کابل و اموال مسروقه در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی گفت: طرح تشدید برخورد با سارقان سیم و کابل برق ازانهدام ۴ باند سارقین کابل و اموال مسوقه در کرمان ابتدایسال جدید با راهاندازی تیمهای ویژه و ضربتی و همچنین گشتهای تلفیقی با اداره برق شروع و هم اکنون نیز ادامه دارد.
وی افزود: در ۷۲ ساعت گذشته ۴ باند متشکل از سارقین کابل و سیمهای برق که تعدادی از آنها از اتباع خارجی بودند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با بیان اینکه از ابتدای امسال، ۳۲ نفر در طرح اخیر پلیس شهرستان کرمان دستگیر شده اند، تصریح کرد: متهمین دستگیر شده به ۲۱۵ مورد سرقت اعتراف کردهاند.
وی با اشاره به راهاندازی گشتهای نامحسوس در محورهای مواصلاتی و جادهها بیان کرد: این گشتها با فعالیتِ مستمر، امروز موفق به توقیف یک دستگاه کامیونت که قصد انتقال بیش از ۲ تُن سیمهای مسروقه به یکی از استانهای مرکزی را داشت، شدند.
سرهنگ پورامینایی تصریح کرد: در این رابطه ۳ متهم دستگیر شدند. او با بیان اینکه سارقین اواخر شب یا اوایل صبح دست به کار میشدند، گفت: این اقدام باعث خسارت جبرانناپذیر به پیکره سیستم برق و همچنین لوازم الکترونیکی همشهریان بوده است.
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