  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

ساعت کار مدارس آذربایجان غربی پس از شب‌های قدر اعلام شد

ساعت کار مدارس آذربایجان غربی پس از شب‌های قدر اعلام شد

ارومیه - روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: ساعت آغاز به کار مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان در روزهای پس از شب‌های قدر دیرتر از موعد مقرر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش آذربایجان غربی، با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر، آغاز ساعت کاری ادارات آموزش و پرورش و مدارس استان در روز دوشنبه ۲۱ فروردین از ساعت ۹ صبح است.

لازم است مدیران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که آغاز فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس در این روز طبق ساعت مقرر باشد.

ساعت کاری روزهای عادی برای مدارس متوسطه هفت و ۳۰ دقیقه و برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ساعت هشت صبح تعیین شده است.

آذربایجان غربی دارای ۶۴۶ هزار دانش آموز، پنج هزار مدرسه و ۴۰ هزار معلم است.

کد مطلب 5750677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها