به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش آذربایجان غربی، با توجه به فرا رسیدن شبهای قدر، آغاز ساعت کاری ادارات آموزش و پرورش و مدارس استان در روز دوشنبه ۲۱ فروردین از ساعت ۹ صبح است.
لازم است مدیران به گونهای برنامهریزی کنند که آغاز فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس در این روز طبق ساعت مقرر باشد.
ساعت کاری روزهای عادی برای مدارس متوسطه هفت و ۳۰ دقیقه و برای دانشآموزان مقطع ابتدایی ساعت هشت صبح تعیین شده است.
آذربایجان غربی دارای ۶۴۶ هزار دانش آموز، پنج هزار مدرسه و ۴۰ هزار معلم است.
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