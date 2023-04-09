به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش آذربایجان غربی، با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر، آغاز ساعت کاری ادارات آموزش و پرورش و مدارس استان در روز دوشنبه ۲۱ فروردین از ساعت ۹ صبح است.

لازم است مدیران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که آغاز فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس در این روز طبق ساعت مقرر باشد.

ساعت کاری روزهای عادی برای مدارس متوسطه هفت و ۳۰ دقیقه و برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ساعت هشت صبح تعیین شده است.

آذربایجان غربی دارای ۶۴۶ هزار دانش آموز، پنج هزار مدرسه و ۴۰ هزار معلم است.