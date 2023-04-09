به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی در خرم آباد، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۷ شهرستان خرم آباد جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد علت و انگیزه نزاع اختلافات خانوادگی بوده که با حضور به موقع مأموران دو نفر از عاملان اصلی این نزاع دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: پلیس اجازه نمی‌دهد هنجارشکن نظم و امنیت عمومی را خدشه دار کنند و به شدت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.