به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری تعرض به ۱۰۰ هکتار زمین دولتی در ۱۳ روز ابتدای سال خبر داد.

مالکی گفت: یگان حفاظت این سازمان در ایام نوروز امسال موفق به رفع تعرض فوری از ۲۹۲ مورد زمین‌خواری به مساحت حدود ۱۰۰ هکتار زمین دولتی به ارزش ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان شد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه یگان حفاظت در ۱۳ روز ابتدایی سال ۵ فقره حکم قطعی رفع تصرف را هم اجرا کرده است، افزود: مساحت اراضی آزاد شده توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۵۱ هزار متر مربع به ارزش ۷۷ میلیارد تومان بوده است.

مالکی با اشاره به تشدید حفاظت از اراضی در ایام نوروز اعلام کرد: حفاظت از اراضی دولتی در این ایام با بکارگیری کلیه نیروها و امکانات و حضور مستمر و شبانه‌روزی فرماندهان یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها و حمایت و پشتیبانی دادستانی کل کشور و پلیس پیشگیری محقق شده است.