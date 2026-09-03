به گزارش خبرنگار مهر، آیینهای وداع، تشییع و تدفین شهید امیرحسین سلیمزاده در مازندران طی روزهای شنبه تا دوشنبه، ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵، برگزار میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، نخستین آیین وداع با پیکر مطهر این شهید، شامگاه شنبه ۱۴ شهریورماه در میاندورود برگزار خواهد شد.
همچنین مردم شهیدپرور شهرستان تنکابن شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریورماه با حضور در میدان امام خمینی(ره)، همزمان با تجمع شبانه مردم، با پیکر شهید سلیمزاده وداع خواهند کرد.
آیین تشییع پیکر این شهید نیز صبح دوشنبه ۱۶ شهریورماه از مصلی شهید بهشتی تنکابن آغاز میشود و مردم این شهرستان پیکر مطهر شهید را تا آستان مقدس امامزاده سید یحیی(ع) در روستای توساکتی سههزار، زادگاه شهید، بدرقه خواهند کرد.
پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر شهید امیرحسین سلیمزاده در جوار آستان مقدس امامزاده سید یحیی(ع) به خاک سپرده میشود.
این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
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