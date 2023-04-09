به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای اعلام کرده است؛ با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر آغاز به کار تمامی مراکز دولتی در روز ۱۹ ماه مبارک رمضان از ساعت ۹ صبح، به اطلاع میرساند کلیهی کلاسهای فردا دوشنبه ۲۱ فروردین بین ساعت ۷ تا ۹ صبح تشکیل نخواهند شد.
همچنین، زمان برگزاری کلاسهای جبرانی حسب مورد توسط اساتید اعلام خواهد شد.
همچنین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر نیز اعلام کرد با توجه به همزمانی لیالی قدر و شروع فعالیتهای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ساعت ۹ صبح؛ کلیه کلاسهای ساعت ۷:۳۰ تا ۹ صبح در روز دوشنبه ۲۱ فروردین در ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد. سایر کلاسها در این ایام بدون تغییر در زمان مقرر تشکیل می شوند.
مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه تربیت مدرس نیز اعلام کرده است؛ با توجه به فرا رسیدن شب های پر برکت قدر، ساعت شروع به کار این دانشگاه در روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۹ صبح خواهد بود.
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